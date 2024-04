El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, renunció a su cargo, en medio de la reestructuración del Gabinete ministerial. Hay rumores de que Izurieta ahora sería el nuevo Director Ejecutivo Suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, dijo a Metro Ecuador que su futuro se confirmará oportunamente.

Asimismo, Roberto Izurieta compartió a este diario su carta de renuncia que presentó al Gobierno Nacional, este miércoles 24 de abril de 2024, dirigiéndose al presidente de la República, Daniel Noboa.

“A pesar de no haber estado dentro de mis planes, ni de mis intereses, no me tomó ni cinco minutos aceptarle ser su Secretario General de Comunicación. Lo que nos tomó mucho tiempo fue decidir cuáles deberían ser los siguientes pasos a seguir en esta lucha luego de haber cumplido mi deber en esta primera etapa”, inició su renuncia Izurieta.

Señaló que basado sus en años de experiencia política y de gobierno, tuve la misión de apoyar al Gobierno para establecerse durante los primeros meses. Aseguró que otra de las metas era pasar la consulta popular del 21 de abril con éxito. “Pero pasó mucho más antes de eso, y esa fue la parte más difícil”, expresó.

Roberto Izurieta deja la Secretaría de Comunicación

Indicó que en enero de este año, el país enfrentó un nivel de violencia nunca antes visto. Sin embargo, reafirmó que fue la claridad y decisión de Noboa, lo que “hicieron cambiar las políticas de seguridad establecidas que luego fueron refrendadas en la Consulta Popular”.

<i><b>Nada de lo que he logrado habría sido posible sin su total apoyo, el de Arturo Félix y Mónica Palencia, quienes han sabido hacer de este gran Palacio de Carondelet un centro de trabajo y gestión del más alto nivel. Es injusto no nombrar a todos los miembros de este gobierno, pero quisiera agradecer de manera especial a Gabriela Sommerfeld, Juan Carlos Vega, Gian Carlo Lofredo y nuestros comandantes que sellaron la jornada electoral con un abrazo histórico este domingo 21 de abril. Esto demuestra que esta lucha solo la podremos vencer unidos en una causa común y esa causa es el Ecuador”.</b></i> — Roberto Izurieta

“Me habría gustado iniciar esta lucha pensando que era una carrera de largo plazo, pero los hechos la volvieron una carrera de alta velocidad. Ese es el motivo principal para presentar mi renuncia al cargo de Secretario General de Comunicación”, señaló Izuerita.

Finalmente agradeció a su equipo de trabajo, y reiteró su respaldo al presidente de la República, Daniel Noboa.

A continuación su carta de renuncia: