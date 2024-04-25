Los sectores que no tendrán luz en Quito desde las 2:00 hasta las 6:00 de este viernes 26 de abril

De acuerdo al nuevo cronograma de la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ) sobre los horarios de cortes de luz para este viernes 26 de abril de 2024 serán de cuatro horas y los cronogramas se dividen en cuatro jornadas: 02h00 a 06h00; 06h00 a 10h00; 10h00 a 14h00; 14h00 a 18h00.
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Revisa los sectores que serán afectados por el primer bloque de corte de luz durante la madrugada del último viernes de abril.
LULUNCOTO
PASTEURIZADORA Y ALREDEDORES, CHIMBACALLE ( AV. NAPO ENTRE LA PASTEURIZADORA Y TÍO CAJAS LADO OCCIDENTAL), CALLES RÍO CHAMBO.
CHILIBULO
VIRGENPATA, GUANOJUCHO, LOS DOS PUENTES, NUEVA AURORA, LA LIBERTAD, LA LIBERTAD BAJO, YAGUACHI, JOSEFINA ENRÍQUEZ, SANTA LUCÍA ALTA, SANTA LUCÍA BAJA, SAN DIEGO, CALLES FRANCISCO OLEARY, MILLER Y JARAMIJÓ, CHILIBULO, LIRIOS DEL SUR, LA LORENA, COLINAS DEL SUR, CUARTEL MARISCAL SUCRE, SANTIAGO, SANTIAGO ALTO, BANDA MUNICIPAL, 10 DE JUNIO, SANTA BARBARA, COMBATIENTES, MARISCAL AYACUCHO, 5 DE FEBRERO.
SAN ROQUE
MERCADO DE SAN ROQUE, LA LIBERTAD, TEMPLO DE LA PATRIA, VÍA A CRUZ LOMA.
MIRAFLORES
CALLES BOLIVIA ENTRE RITTER Y AV. UNIVERSITARIA, ENRIQUE RITTER (LADO ORIENTAL), AV. LA GASCA ENTRE RITTER Y MENESES, UNIVERSIDAD CENTRAL SECTOR OCCIDENTAL MIRAFLORES, ANTIGUO HOSPITAL MILITAR, PARQUE MATOVELLE, SAN JUAN, LA BASÍLICA
LA FLORESTA
LA FLORESTA, CALLE MADRID ENTRE REDONDEL DE LA FLORESTA Y 12 DE OCTUBRE, LA MARISCAL, CALLES WILSON, FOCH, LIZARDO GARCÍA Y BAQUERIZO MORENO ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, UNIVERSIDAD CATÓLICA, CALLES ROCA, CARRIÓN, VEINTIMILLA ENTRE 12 DE OCTUBRE Y 6 DE DICIEMBRE, AV. LA CORUÑA ENTRE EL REDONDEL DE LA FLORESTA Y REDONDEL 12 DE OCTUBRE, PLAZA LINCOLN, HOTEL QUITO, AV. GONZALEZ SUAREZ, AV. DE LOS CONQUISTADORES, RAFAEL LEÓN LARREA, CELIA ZALDUMBIDE, GUAPULO
RÍO COCA
URB. 6 DE DICIEMBRE, EL INCA, JIPIJAPA, ISLA PINZÓN, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE GASPAR DE VILLAROEL Y RÍO COCA, CONDOMINIOS EL INCA, ISLA MARCHENA, LA UDLA, LAS BROMELIAS, AV. DE LOS GRANADOS ENTRE 6 DE DICIEMBRE Y ELOY ALFARO, MONTESERRÍN, CALLE DE LOS NARANJOS, DE LAS ALONDRAS, PÍO VALDIVIEZO, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y PÍO VALDIVIEZO, AV. EL INCA ENTRE AMAZONAS E ISLA SEYMUR, AV. GALO PLAZA (LADO ORIENTAL) ENTRE REDONDEL DEL LABRADOR Y JOSÉ RAFAEL BUSTAMANTE, COCA COLA, AV. 6 DE DICIEMBRE (LADO ORIENTAL) ENTRE RÍO COCA Y EL INCA, SAN JOSÉ DEL INCA, CALLE DE LOS VIÑEDOS, JOAQUÍN SUMAITA, DAMMER 1, EL MORLÁN, CALLE DE LOS GUABOS, CALLES ISLA GENOVESA, ISLA FERNANDINA, ISLA SANTA FE ENTRE RÍO COCA E ISLA FLOREANA, AV. LOS SHIRIS ENTRE RÍO COCA Y JOSÉ CORREA, CENTRAL TÉCNICO Y MARÍA EUFRASIA.
CRISTIANÍA
CARCELÉN ALTO, CALLE JUAN DE SELIS ENTRE ANTONIO DE CASTILLO Y GALO PLAZA, IASA, AV. GALO PLAZA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE ANANSAYAS E INTERCAMBIADOR DE CARCELÉN, CARCELÉN ALTO, CALLE VICENTE DUQUE, GENERAL MOTORS OMNIBUS, COMITÉ DEL PUEBLO, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LOS FRESNOS Y DE LOS EUCALIPTOS, CALLE FRANCISCO DE LA TORRE Y AV. JORGE GARCÉS, AV. ELOY ALFARO (LADO ORIENTAL) ENTRE DE LAS AVELLANAS Y N74C, CALLE CAPRI, EL PORTAL DE CAPRI, COLEGIO PLANETA AZUL, CARRETAS, VALLE MONTE REAL, SAN ANDRÉS, CALLE JAVIER ESPINOZA, CONJUNTOS CAMINOS DE LOS EUCALIPTOS, YAMBAL, SANTA LUCIA BAJA, WILSON MONJE, PARKENOR, TERMINAL CARCELÉN, CALLE BARTOLOMÉ SÁNCHEZ.
EPICLACHIMA
GUAJALÓ, QUICENTRO SUR, PARQUE LAS CUADRAS, PLAZA QUITUMBE, PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DEL SUR, CIUDAD QUITUMBE, MUYULLACTA, QUILLALLACTA, AV. CONDOR ÑAN, TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE, AV. AMARU ÑAN, AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE GUANAZAN Y EL PUENTE DE GUAJALÓ.
TUMBACO
CENTRO DE TUMBACO, LA MORITA 2, LA CERÁMICA, CHIVIQUÍ, PLAZAPAMBA, SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE, LA TOLA CHICA, EL ARENAL, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO NORTE) ENTRE LA CALLE EL SAUCE Y JOSÉ VINUEZA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE LA CERÁMICA Y AURELIO ESPINOZA, CUMBAYÁ SECTORES MENESES PALLARES, EL AROMITO, LOS EUCALIPTOS, PILLAGUA; SAN FRANCISCO DE CHUROLOMA; CAIZÁN; SAN JOSÉ DE COLLAQUÍ, ALBÁN; LAS PEÑAS, AUQUI CHICO; LA VIÑA; TOLAGASI; LA PRIMAVERA; SAN ANTONIO; LA DOLOROSA; CUNUYACU; LA MUELA; PACHOSALAS; LEOPOLDO CHÁVEZ; RUMIHUAYCO; URB. LOMAS DE CUMBAYÁ; LUMBISÍ; AV. RUTA VIVA ENTRE CALLE DE LOS LIRIOS Y CARCHI; AV. OSWALDO GUAYASAMÍN (LADO SUR) ENTRE AV. FLORENCIA Y LA CERÁMICA, LAS VIÑAS; SANTA ROSA; URB. SANTA ROSA; CALLE AURELIO DÁVILA CAJAS; SAN PEDRO DEL CHICHE; CHICHE OBRAJE; NUEVA ANDALUCÍA; CENTRO DE PUEMBO; QUINTA LA PAZ; MANGAHUANTAG; ARRAYANES COUNTRY CLUB; BUENA ESPERANZA, EL CHAQUIÑAN, SCALA SHOPPING, HOSPITAL DE LOS VALLES, ARRAYANES.