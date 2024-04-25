¿En qué sectores de Quito cortan la luz de 12:00 a 18:00 este 25 de abril?

Los cortes de luz se mantienen para este 25 de abril, el último bloque de apagones será de 12:00 a 18:00 en Quito, según lo informó la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ). Se han mantenido los apagones de 6 horas seguidas con algunos cambios en las subestaciones, por lo que le recomendamos que revise el cronograma.
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De 12h00 a 18h00
OLÍMPICO
JARDINES DEL BATAN, COMUNA MIRAFLORES, LOMAS DE MONTESERRÍN, GABRIELA MARINA, JOSÉ QUERI, DE LOS MOTILONES, EL BATAN, ESTADIO ATAHUALPA, COLEGIO 24 DE MAYO Y ALREDEDORES, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y GASPAR DE VILLAROEL LADO OCCIDENTAL, GASPAR DE VIRRAROEL ENTRE ELOY ALFARO Y SHYRIS, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y PLAZA ARGENTINA, CALLES CHECOSLOVAQUIA, NORUEGA, SUIZA, COLEGIO BENALCAZAR Y ALREDEDORES, JUAN DE DIOS MARTINEZ, AV. 6 DE DICIEMBRE ENTRE PORTUGAL Y ELOY ALFARO LADO ORIENTAL.
BARRIONUEVO
ATAHUALPA, VILLA FLORA, AV. ALONSO DE ANGULO ENTRE SERAPIO JAPERABI Y AV. NAPO, HERMANOS CRISTIANOS, SAN JOSÉ DE LA SALLE, CALLE LUIS MINACHO ENTRE ITURRALDE Y LOAIZA, SANTA ANITA, CALLES ANTONIO DE CARRANZA Y OE5X, AV. MICHELENA, LA MAGDLENA CALLES QUITUS, CAÑARIS Y PURUHÁ, PABLO HURAS, COLEGIOS BENITO JUÁREZ Y SANTA DOROTEA, EL PINTADO, SAN BARTOLO, CARDENAL DE LA TORRE ENTRE TENIENTE HUGO ORTIZ Y PILALÓ, 14 DE ENERO, CALLES TOACAZO, AJAVÍ ENTRE MARISCAL SUCRE Y JOSÉ MARÍA ALEMÁN, PARQUE ESPAÑA, CLEMENTE BALLÉN.
LA MARÍN
GONZÁLEZ SUÁREZ, LA TOLA, SAN BLAS, SAN JUAN, CALLES PEDRO CALIXTO Y DON BOSCO, GONZÁLEZ SUÁREZ, LA TOLA, SAN MARCOS.
EL BOSQUE
COCHAPAMBA, EL PINAR ALTO, URB. PASEOS DEL PICHINCHA, SAN VICENTE DE LA FLORIDA, LAS CUMBRES, SAN VICENTE TERRANA, UNIÓN NACIONAL, EL PORTAL DEL BOSQUE, LIFE, CALLE ZAMORA, INSTITUTO NACIONAL DE POLICÍA, AV. DE LA PRENSA ENTRE LOGROÑO Y MARIANO ECHEVERRÍA, AV. 10 DE AGOSTO ENTRE MONUMENTO LABRADOR Y GRUPO MOTRANSA, AV. MARISCAL SUCRE ENTRE ALONSO TORRES Y BECK ROLLO, SECTOR QUITO TENIS, CLUB DE TENIS BUENA VISTA, AZKUNAGA, AV. BRASIL ENTRE GRANDA CENTENO Y HIDALGO DE PINTO, EL BOSQUE, CENTRO COMERCIAL EL BOSQUE, AVENIDA DEL PARQUE, CALLE ALONSO DE TORRES, QUITO TENIS ALTO, EL PINAR BAJO, LA CONCEPCIÓN, AV. DE LA PRENSA (LADO OCCIDENTAL) ENTRE LOGROÑO Y MANUEL VALDIVIESO.
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, SANTA ROSA DE RUMICUCHO ALTO, BARRIO LA MARCA, CANTERAS DE CASPIGASI, CALACALÍ, SAN JOSÉ DE GUADALUPE, PISCOPATA, YUNGUILLA, NEBLÍ, PULULAHUA, RAYOCUCHO, SAN MIGUEL DE NONO, HACIENDA LA CAMPIÑA, ALAMBI, SAN ANTONIO, CIUDAD MITAD DEL MUNDO, SANTO DOMINGO ALTO, KARTODROMO, CASPIGASI, AV. EQUINOCCIAL ENTRE 13 DE JUNIO Y EL REDONDEL DE LA MITAD DEL MUNDO, CALLES PADRE RUMI, PULULAHUA, MUSEO SOLAR, MISIÓN GEODÉSICA.
ALANGASÍ
INMACULADA CONCEPCIÓN, AV. GENERAL PINTAG (LADO NORTE) ENTRE COLIBRÍ Y LA BETANIA, SAN ELIAS, EL BATÁN, EL ROSARIO, CHACHI, SA JUAN TOLA, TOLA CHICA, SAN ISIDRO, TONTOLAG, EL MARCO, EL CENTRO DE PINTAG, SAN ALFONSO, PINANTURA, CANTERAS DEL ANTISANA, UBILLAS, EL INGA, VÍA SANGOLQUÍ - PIFO (LADO SUR) ENTRE LA BETANIA HASTA EL RELLENO SANITARIO EL INGA, SAN FERNANDO, LA LIBERTAD DE SANGOLQUÍ, LA MOCA.
SAN RAFAEL
LA ARMENIA, SAN VIRGILIO, GUANGOPOLO, LA TOGLLA, SORIALOMA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL, RUMILOMA, AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI (LADO ORIENTAL) ENTRE PUENTE 5 Y PUENTE 2, CALLES CHARLES DARWIN, SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR, MIRASIERRA, SAN PEDRO DEL TINGO, SAN JOSÉ DEL TINGO, ANGAMARCA, SAN JUAN LOMA, SAN MARCOS, SAN FRANCISCO DE BAÑOS, CURIQUINQUE, LA MERCED, BELLAVISTA, SARAHURCO, MANZANAPUGRO, FLORIDA, PALMERAS, CASACHUPA, SAN RAFAEL, SAN GABRIEL, SAN CARLOS, AV. RÍO AMAZONAS, AV. GENERAL RUMIÑAHUI (LADO NORTE) ENTRE ISLA GENOVESA Y EL SAN LUIS, SAN LUIS SHOPPING, LA ESPE, SAN RAFAEL, AV. ILALÓ ENTRE BOCATOMA Y RÍO PITA, AV. GENERAL ENRIQUEZ ENTRE ILALÓ Y RIVER MALL, CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA TERRESTRE, SAN PEDRO DE TABOADA, CAPELO.
IÑAQUITO
BATÁN BAJO, IÑAQUITO, LA CAROLINA, PARQUE LA CAROLINA, COLEGIO BENALCAZAR, PARQUE LA CAROLINA
NUEVO AEROPUERTO
SANTA ROSA, GUAMBI, TABABELA, SAN JOSÉ DE PUEMBO, CHAUPI MOLINO, SAN JOSÉ OYAMBARILLO, SAN JOSÉ DE LA ISLA, OYAMBARO, CALLE MANUEL BURBANO (LADO ORIENTAL) ENTRE 10 DE AGOSTO HASTA CHAUPI MOLINO, CALLE CARLOS ANDRADE MARÍN (CENTRO DE PUEMBO), CALLE MARÍA DEL CARMÉN ARIZALA.
SANTA ROSA
CUTUGLAHUA, SAN MIGUEL, EL TAMBO, SAN FRANCISCO, FLORENCIA, AYMESA, SAN TA ISABLE; SANTA ROSA ALTA Y BAJA, CUATRO ESQUINAS DEL BELÉN, EL BEÉN, LA JOYA, SAN JUAN DE TURUBAMBA, PARQUE INDUSTRIAL, CALLE S60, EL CISNE, NUEVO AMANECER, SANTO DOMINGO DE CUTUGLAHUA, SAN ANTONIO, SANGUANCHI, LOURDES, MIRADOR DE CUTUGLAHUA, MUSHUK KAWSAY, PLAN VICTORIA, SULTANA DE LOS ANDES, PAQUISHA, EL MIRADOR, BALCONES DEL SUR, SANTO TOMÁS; CONJUNTO RESIDENCIAL LA ARCADIA, VALENCIA I Y II Y SAN FELIPE; AV. PEDRO VICENTE MALDONADO (LADO ORIENTAL) ENTRE S40C Y S64D.
SANGOLQUÍ
COTOGCHOA; EL MILAGRO; LA VICTORIA; CUENDINA ALBORNOZ; SAN GUILLERMO; PATAGUA; EL PINO; SIMÓN BOLÍVAR; VENCEDORES; SANTA ROSA DE CUENDINA; GUAMBA; SAN ANTONIO DE PASOCHOA; LA VAQUERÍA; CACHACO; CARAPUNGO ALTO Y BAJO; LA LIBERTAD; AMAGUAÑA, CHAUPITENA, CHILLO JIJÓN, FUERTE MILITAR MARCO A. SUBIA, LA BALVINA, YANAHUAYCO, AV. HUANCAVILCAS ENTRE 5 DE JUNIO Y COFANES, TURUCOCHA, CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LA FAVORITA,SAN VICENTE, SALGADO, CURIPUNGO, LOS TUBOS, EL TAXO, PULINCATE, CALLE INÉS GANGOTENA, PINTO, CALLE DAVID ORTEGA, FAJARDO, SAN PEDRO DE TABOADA, AV. EL INCA, AV. CHILLO JIJÓN, AV. MARIANA DE JESUS DESDE LA AV. EL INCA HASTA LA CALLE LOS LAURELES, SAN PIETRO, EMPAQPLAST, CHAIDE CHAIDE, AVÓN.
POMASQUI
CALDERÓN (CALLE PROGRESO Y UNIÓN, CALLE VICENTE ROCAFUERTE) , SAN JOSÉ DE MORÁN, AV. CACHA, CALLE DE LA VIÑAS, POMASQUI, CIUDAD DOS HEMISFERIOS, POFASA, NUESTRA SEÑORA DEL ÁRBOL, CONJUNTO LAGUNA AZUL, LA CAMPIÑA, CEMEXPO, AV. MANUEL CÓRDOVA GALARZA (LADO ORIENTAL) ENTRE EL REDONDEL DEL CONDADO Y LA 13 DE JUNIO, SAN JOSÉ DE MORÁN, SANTA CLARA ALTO, SAN JUÁN DE CALDERÓN, BELLO HORIZONTE, MADRIGAL, LOS PINOS, CUSHIGERA, LOT. SAN VICENTE, BELLAVISTA, LADERAS SAN FRANCISCO, MARIANITAS, COLINAS DE BELLAVISTA, CIUDAD BICENTENARIO, FUERZAS UNIDAD, JULIO ZABALA, SANTA CLARA DE POMASQUI.
EL QUINCHE
CACHUCO, CHAQUIBAMBA, LA VICTORIA, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN RAFAEL, SAN VICENTE DE GUA, SEVILLA, VILLACIS, BELLAVISTA, BELLO HORIZONTES 1ETP, BELLO HORIZONTES 2ETP, CEBAUCO, CHAQUIBAMBA, CIA.HIGUERITA, COOP. POLICIA NACIONAL, EL PARAISO, HUERTOS FAMILIAR, LA CONCEPCIÓN, LA ESPERANZA, LA MERCED, LA SOFÍA, LOS MOLINOS, NUEVA ESPERANZA, PATRIA LIBRE, PICHINCHA, PUEBLO VIEJO, PURUANTAG, SANTA MONICA, SAN IGNACIO, SAN JOSÉ DEL MOLINO, SAN JOSÉ, SAN JUAN, SAN LORENZO, SAN LUIS, SAN MIGUEL QUINCHE, SAN PEDRO, SAN RAFAEL.
EUGENIO ESPEJO
CHILLOGALLO (SECTOR OCCIDENTAL DESDE LA AMBROSIO ACOSTA), 25 DE DICIEMBRE, SAN MATEO, LA INDEPENDENCIA, CRISTALINA, SANTA CLARA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE, 10 DE MAYO, SANTA ROSA DE CHILLOGALLO, SAN LUIS DE CHILLOGALLO, CALLE JULIÁN ESTRELLA, CHILLOGALLO (SECTOR ORIENTAL DESDE LA JOAQUÍN ALVAREZ), CIUDADELA IBARRA, LA DELICIA, CALLE CARLOS FREILE DESDE EL PARQUE MATOVELLE HASTA LA FRANCISCO LÓPEZ, PARQUE CENTRAL CHILLOGALLO, CALLE EMILIO UZCÁTEGUI, AV. RUMICHACA ÑAN DESDE GUAYANAY ÑAN HASTA LA ECUATORIANA, COOPERATIVA DEL EJÉRCITO NACIONAL, PUEBLO SOLO PUEBLO, AV. QUITUMBE ÑAN ENTRE GUAYANAY ÑAN HASTA QUILLA ÑAN, LA ECUATORIANA, TURUBAMBA DE MONJAS, CALLE CAMILO OREJUELA, CALLE 17 DE MAYO, CAMAL METROPOLITANO, QUITUMBE (CALLE ERNERTO ALBÁN, CALLE C Y CALLE D ENTRE CALLE 10 Y JORGE SALVADOR LARA); ALREDEDORES DE LAS COCHERAS DEL METRO.