Tras la renuncia de Roberto Izurieta a la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional, la analista, estratega política y catedrática, Irene Vélez Froment fue designada como la nueva titular de la cartera de Estado que se encarga de velar porque la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social, política del país.

Según su perfil en Linkedin, Irene fue catedrática de historia en la Universidad Espíritu Santo. Asimismo, escribió artículos de análisis para Diario Expreso, durante 12 años. Su formación se dio en la Universidad Casa Grande, donde obtuvo el título de Literatura, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Asimismo, tras su paso por la Universidad Francisco de Vitoria obtuvo su Master’s degree, Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.

Ella es Irene Vélez Froment, nueva secretaria de Comunicación.

Vélez se describe en su perfil como “analista y estratega política. Creo en la educación y en la comunicación como herramientas esenciales para acercar a la ciudadanía a la realidad y conectarse con su estudio y análisis”.

“Escribo semanalmente desde esta perspectiva y diseño mis clases y seminarios con la finalidad de llegar a este objetivo”, agrega en la descripción.

Sobre la renuncia de Roberto Izurieta

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, renunció a su cargo, en medio de la reestructuración del Gabinete ministerial. Hay rumores de que Izurieta ahora sería el nuevo Director Ejecutivo Suplente por Chile y Ecuador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); sin embargo, dijo a Metro Ecuador que su futuro se confirmará oportunamente.

Asimismo, Roberto Izurieta compartió a este diario su carta de renuncia que presentó al Gobierno Nacional, este miércoles 24 de abril de 2024, dirigiéndose al presidente de la República, Daniel Noboa.

“A pesar de no haber estado dentro de mis planes, ni de mis intereses, no me tomó ni cinco minutos aceptarle ser su Secretario General de Comunicación. Lo que nos tomó mucho tiempo fue decidir cuáles deberían ser los siguientes pasos a seguir en esta lucha luego de haber cumplido mi deber en esta primera etapa”, inició su renuncia Izurieta.