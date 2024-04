Peregrinación al santuario de Schoenstatt será el sábado 11 de mayo.

El sábado 11 de mayo, en un glorioso acto de devoción y gratitud, se realizará la peregrinación ar al Santuario de la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, ubicado en el Km. 4,5 de la Av. Juan Tanca Marengo.

Desde hace 45 años, este evento ha sido un faro de luz en el corazón de nuestra comunidad católica, un momento para elevar nuestras almas hacia la Virgen María, en vísperas del día de las madres.

-Rezo del Santo Rosario a las 6h00,

-Misa presidida por Mons. Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, a las 7h00.

La jornada comenzará con el rezo del rosario, a las 8:00 am, seguido de una misa presidida por Monseñor David de la Torre, a las 9:00 am, en el Santuario de Alangasí. Con dos puntos de salida: el Polígono de Tiro de Tumbaco, a las 4:00 am, y La Merced, ubicado en las calles Las Termas e Ilaló, a las 8:00 am.