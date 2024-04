Joven ecuatoriano y su conmovedor gesto al rescatar a un niño venezolano en la selva del Darién

Atravesar la selva del Darién es una de las decisiones más duras que varios migrantes latinoamericanos deciden tomar para cumplir con su objetivo de lograr el sueño americano, y llegar a Estados Unidos para mejorar su situación económica. Cruzar este lugar conlleva un riesgo de lesiones y enfermedades, el peligro de la violencia sexual, las mafias, la fuerzas de los ríos, las lluvias, los supuestos guías, los extravíos, los animales, además de la deportación y la espera.

Hasta marzo de este año, se conocía que más 8 000 ecuatorianos cruzaron la selva del Darién, según un informe publicado por el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Un compatriota, Alejandro Bueno Tenesaca, de 19 años de edad, se ha hizo eco en los medios internacionales en los últimos días luego de que rescató a un pequeño de dos años de nacionalidad venezolana en esta mortal travesía.

Pese al cansancio físico, Alejandro colocó al niño en sus hombros y viajó con el durante dos horas. El joven compatriota grabó un fragmento del momento en que él y el pequeño está caminando por la áspera selva. Durante el video tipo selfie, Bueno dijo: “Este niño que está acá lo vengo rescatando, cierto”, luego lo enfoca al niño, llamado “Keiler”.

Joven ecuatoriano y su conmovedor gesto al rescata de un niño venezolano en la selva del Darién. Imagen: Telemundo

Alejandro no lo conocía. Sin embargo, la madre del menor, “Keyla”, le pidió que lo rescate. En una entrevista con Telemundo, el ecuatoriano que no se siente un héroe, sino que no tuvo el corazón para dejar en medio de todo el peligro del Darién, al pequeño.

“Tenía el bebé mucha sed, entonces yo dije si le dejo aquí al bebé, al niño, no la va a librar. Y yo pudiendo ayudarle, no me voy a perdonar nunca”, contó. Pese a que el cansancio físico prevalecía en él, nunca bajó de sus hombros la pequeño Keiler. Una vez que llegaron a Bajo Chiquito en Panamá, entregó al niño a manos de Naciones Unidad (ONU). Hizo público su rostro, para ayudar a que el niño pueda volver a reencontrarse con su madre.

Alejandro cuenta que durante las noches no se quería dormir, pues extrañaba a su mamá. “Fue algo muy duro. Incluso yo me encariñé con él, sentía que no le quería dejar, fue muy triste. Solo le dije, espero que estés bien y ojalá te vuelva a ver”, agregó.

Alejandro Bueno es oriundo de la provincia de Morona Santiago. Su conmovedor gesto se dio a conocer luego de que el video junto Keiler lo difundiera en las redes sociales. El compatriota continúa su travesía para llegar a Estados Unidos. Hasta el último reporte de Telemundo, llegó hasta México, desde continúa con el viaje.