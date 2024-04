Un policía detuvo a un joven sin manos y sin piernas tras acusarlo de haber robado en Argentina

Sucedió en San Isidro, en Argentina. Mientras el joven gritaba: “no soy un delincuente”, un efectivo lo presionaba contra el piso de la vereda, desoyendo también a las personas que intentaron ayudar al vendedor y le pedían que lo suelte.

Sucedió en el partido bonaerense de San Isidro. En el video se observa cómo el policía presiona con fuerza al joven, que gritaba y pedía que lo suelten: “No soy un delincuente, amigo… No quiero estar en el piso”. Mientras tanto, un grupo de personas le exigían al oficial que suelte al joven, pero se opuso.

En redes social, el abogado argentino, Juan Grabois, dio a conocer lo siguiente:

Ya denunciamos a este sádico disfrazado de policía atormentando a una persona que aún sin piernas ni brazos trabaja vendiendo medias para ganarse el pan. Al parecer, disgustaba a algun paquete del centro comercial de San Isidro. Este joven sí es un héroe y ¿así lo tratan?… pic.twitter.com/BPd9LL76uX — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 22, 2024

Reacción de los internautas

Luego de que el video se difundiera en redes sociales, donde se puede ver cómo el uniformado, coloca incluso sus rodillas encima del cuerpo del ciudadano, como si estuviera neutralizando a un peligroso criminal. Los internautas reaccionaron a lo ocurrido y derrocharon indignación en los comentarios de la publicación que realizó hace poco el abogado.

“Los policías de Bullrich, aunque si fuera ella ya le hubiera pegado unas patadas”, “Hiciste algo bueno, por fin”, “Al fin haces algo bien”, “Terrible. Imaginate si no lo filmaban”, “Cada dia la realidad es más inverosímil. No hay limite de sadismo”, “La deshumanización es brutal”, “Con todo el peso de la ley para denunciar a esta inmundicia policía. Grande Juan”, “Fuertes con los débiles y débiles con los narc... ah, no, bueno algo así era”, fueron algunos de lo comentarios expresados por los usuarios de X (antes Twitter).