Mujer se desnudó en aeropuerto y pidió a los guardias tener sexo: ¿brote psicótico?

Preocupación ha causado un video que comenzó a circular hace una semana, donde se puede ver a una joven que se desnuda en un aeropuerto, pidiendo que algunos de los guardias u otros hombres que estaban ahí presentes, tuviera relaciones sexuales con ella.

La mujer se desvistió y comenzó a gritar, de hecho, intentó tocar los genitales de uno de los guardias que intentó controlarla. Claramente todo indica que estaba bajo la influencia de drogas.

Este clip fue compartido por Wall Street Wolverine, donde de acuerdo a los antecedentes, los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Jamaica, ante la mirada de miles de viajeros que estaban esperando dejar sus maletas en el ‘counter’

En el registro se ve que la mujer se empezó a desvestir, quedando sin ropa de la cintura para abajo y con un brasier a medio poner.

Mujer se desnudó en aeropuerto Captura

“Más que ser un sinónimo de risa debería ser un sinónimo de preocupación; es triste ver hasta dónde puede llegar una persona por las drogas. Preocupante eso”, escribió en las redes un cibernauta, dando inicio a un debate sobre el daño de las drogas.

Otro usuario precisó que “es un brote psicótico y nadie aquí puede decir la causa, los primeros que no pueden decir la causa son los que no sean médicos, y los segundos que no podemos decir que la causa sea una droga somos los mismos médicos que solo por un video no se puede saber!”.

No es la primera vez que mujer pide sexo en el aeropuerto

En el año 2020, en un vuelo entre Manchester y Abu Dhabi se convirtió en una verdadera pesadilla después de que una mujer sembrara el caos en el interior del avión.

La joven, de tan solo 20 años, golpeó, insulto e incluso llegó a pedir sexo al resto de los pasajeros.

A su llegada al avión ya mostraba signos de estado de ebriedad, mordió y le pegó un cabezazo a una de las personas que intentaba calmarla.