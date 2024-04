Quito: Policía sancionó a más de 200 libadores que no respetaron la ley seca. Imagen: Policía Nacional

La ciudadanía debe tomar en cuenta que no podrá ingerir bebidas alcohólicas durante la Ley Seca que rige hasta el 22 de abril al mediodía. La Policía Nacional desplegó un operativo en Quito para controlar a los libadores, mismos que no respetaron la disposición de no consumir alcohol que rige por la Consulta Popular y el Referéndum de este domingo 21 de abril de 2024, misma que impide la distribución, venta o consumo de este tipo de bebidas.

En el Distrito de Policía Manuela Sáenz, a cargo del Coronel Germán León, y que se encarga de la seguridad del centro de la capital, se registraron 52 citaciones de personas de ciudadanos que se encontraban incumpliendo la disposición.

Expandir Reproducción automática 1 de 4 El Distrito de Policía Manuela Sáenz ejecutó un operativo de control de libadores en el centro de Quito. Imagen: Policía Nacional

Asimismo, en el Distrito de Policía La Delicia en norte de Quito, bajo el mando del Crnl. Geovanny Maldonado, los uniformados sancionaron a un aproximado de 100 personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en vehículos, en la vía pública, parques y veredas.

Expandir Reproducción automática 1 de 4 Operativo de control de libadores ejecutado en el Distrito La Delicia. Imagen: Policía Nacional

De igual manera, en el Distrito de Policía de Quitumbe, zona a cargo del Coronel Jorge Rodríguez, se realizó la misma acción por parte de los gendarmes quienes incluso incautaron licor artesanal que se expendía en algunos locales del sur de la capital.

Expandir Reproducción automática 1 de 4 El Distrito de Policía de Quitumbe ejecutó un operativo de control de libadores en el sur de Quito. Imagen: Policía Nacional

Las mismas acciones se llevaron a cabo en el Distrito de Policía Eloy Alfaro, que está al mando de la Coronel Paola Suárez, quienes también sancionaron a varios libadores.

Expandir Reproducción automática 1 de 3 Operativo de control de libadores llevado a en el Distrito Eloy Alfaro. Imagen: Policía Nacional

En el Distrito de Policía de Calderón, bajo el mando de la Teniente Coronel Rosa Alvear Correa, se ejecutó el mismo procedimiento.

Expandir Reproducción automática 1 de 3 Operativo de control de libadores en el Distrito de Calderón.

Asimismo, Metro Ecuador tuvo conocimiento que los mismos operativos se realizaron en los distritos Eugenio Espejo, Los Chillos y Tumbaco. El Comandante General de la Policía Nacional del Distrito Metropolitano de Quito, Wilson Pavón, dio a conocer a este diario que en total fueron 233 citaciones de las cuales, en la capital se registraron más de 100 infracciones este domingo 21 de abril.

Declaraciones del Comandante de la Policía Nacional del DMQ, Wilson Pavón Operativos de control Consulta Popular (Metro Ecuador)

¿Cómo se sanciona el consumir bebidas alcohólicas en ley seca?

La sanción la impone el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la multa es el 10% de un salario básico unificado, que son USD 46. En un documento se anota la dirección donde sucedió la infracción, la dirección domiciliaria del infractor, el tipo de contravención, de acuerdo al artículo 290 del Código de la Democracia.