Cuenca: Así se vive las primeras horas de la jornada electoral en el cantón

“No he tenido inconvenientes par poder llegar hasta mi recinto de votación, no me he demorado en la fila y al salir pude plastificar muy rápido mi certificado de votación y ahora a casa con la familia”, fueron las palabras de una de las ciudadanas cuencanas que eligió la mañana fría de la ciudad para acudir por su derecho al voto en esta jornada electoral del Referéndum y Consulta Popular 2024.

Cuenca (Cortesía)

Votantes en Azuay

Desde muy temprano en la capital azuaya, los recintos electorales designados para este evento democrático, han acogido a cientos en de ciudadanos sin ningún inconveniente.

En la provincia, de acuerdo a la Delegación Electoral del Azuay, son 264 recintos se encuentran bajo resguardo de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a los 641.034 electores en los 15 cantones de la provincia, de los cuales: 300.771 (47%) son hombres y 340.263 (53%) mujeres.

Cuenca (Metro Ecuador)

Comercio se activa con las votaciones

Según el calendario electoral a las 17:00 se cerrarán todos los recintos electorales del país y de manera inmediata se empezará el conteo del SÍ y del NO de la Referéndum y la Consulta Popular.

Mientras llega la hora, muchos son los ciudadanos que se han ubicado bajo carpas en distintos puntos de los exteriores de los recintos electorales para poder ofrecer sus servicios de plastificación de certificados de votación y otros alimentos, como es de costumbre, a los que acuden los votantes.