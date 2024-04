Clases en el país sufren cambios este 22 de abril debido a los apagones en Ecuador

El Ministerio de Educación ha informado sobre los cambios que el sistema educativo ha tenido que implementar debido a los apagones en Ecuador, ya que el sistema eléctrico nacional se encuentra en emergencia. De hecho, ya estamos en un estado de excepción para enfrentar la situación energética.

Nuevas modalidades desde el 22 de abril

En razón de la declaratoria de emergencia y con el objetivo de garantizar la continuidad educativa, dicha cartera de Estado informó sobre las modalidades que se aplicarán desde el día lunes 22 de abril:

* Jornada matutina: modalidad presencial.

Recomendados

* Jornada vespertina: hasta las 17:00. Se complementará con actividades pedagógicas en modalidad no presencial. “La modalidad no presencial no es exclusivamente actividades virtuales, también implica actividades guiadas para los estudiantes, como por ejemplo: fichas pedagógicas, proyectos que deban desarrollar los estudiantes de manera autónoma, acompañamiento vía telefónica”, se explica.

* Jornada nocturna: modalidad no presencial.

Las instituciones educativas que requieran cambio de modalidad, podrán presentar sus requerimientos en las direcciones distritales correspondientes.

Dicho Ministerio aclara que permanece evaluando la situación del sistema educativo minuto a minuto. Infórmate a través de nuestros canales oficiales.

Modalidad no presencial en recintos electorales

La semana anterior, se dio a conocer el listado de instituciones educativas designadas como recintos electorales, que se acogerán el lunes 22 de abril a la modalidad no presencial.

A través de un comunicado, esa cartera de Estado puso a disposición este link https://bit.ly/IE-recintos-electorales en el que se muestra un documento de casi 200 páginas, donde aparecen las 3983 instituciones que fueron habilitadas para este balotaje.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa decretó el viernes, mediante Decreto Ejecutivo 229, nuevamente un estado de excepción debido a la crisis del sistema eléctrico del país. La medida tendrá una duración de 60 días.

“Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública, en todo el territorio nacional (...) con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica”, reza el documento.

El Decreto señala en su artículo 1 que la declaratoria de emergencia se fundamenta en la situación fáctica descrita en la parte considerativa del documento.

En el texto se expone la situación de emergencia en el sector eléctrico y la necesidad de adoptar medidas urgentes.

Por tanto se indica que la declaratoria de emergencia “requiere de una intervención emergente y urgente de las instituciones del estado para precautelar y garantizar la provisión del servicio público de energía eléctrica”.

El plazo de 60 días que dure el estado de excepción se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar los hechos fácticos planteados y hacer frente al déficit energético.

Al finalizar se expone que el Ministerio de economía y finanzas asignará los recursos suficientes para atender el presente estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública.

Al tratarse de un estado de excepción se dispone la movilización e intervención de la Policía Nacional y las fuerzas armadas en todo el territorio nacional. Estos cuerpos de seguridad deberán garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura eléctrica para prevenir sabotajes ataques terroristas y otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.