VIDEO: Momento cuando mujer llega al banco con el anciano fallecido para cobrar un préstamo

El caso de una mujer de 42 años que se atrevió a llevar a su tío fallecido al banco para que “firmará” un préstamo se ha viralizado en redes y ha causado un impacto mundial. El hecho ocurrió en Río de Janeiro, Brasil. Erika de Souza Vieira Nunes llegó a la sucursal financiera con el anciano fallecido para intentar retirar 17.000 reales de su cuenta, es decir, aproximadamente 3.243 dólares. Dinero de un préstamo que fue aprobado a nombre del fallecido de manera virtual.

La mujer fue detenida in fraganti y acusada de vilipendio de cadáver e intento de hurto mediante fraude. En las imágenes se ve cómo en cada momento sostiene la cabeza del hombre para que no se desplome, incluso toma su mano para que “firme” y le dice: “Tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no lo firmas, no hay manera”, le decía la mujer al cadáver.

Mujer llevó a su tío muerto al banco Captura

Nuevas imágenes salen a la luz

Ahora, han salido a la luz nuevas imágenes del momento cuando llegaron al banco. Primero, busca una silla de ruedas mientras el anciano estaba en un auto, luego un hombre la ayuda a bajarlo, lo colocan en la silla y la mujer lo lleva hasta el ascensor como si nada pasara ante la mirada curiosa de la gente. Las cámaras de seguridad capturaron todos los movimientos de Erika de Souza Vieira Nunes.

Recomendados

🇧🇷 | Imágenes de seguridad revelan el momento en que Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 años, llegó a la sucursal bancaria con el anciano fallecido para intentar retirar R$ 17.000 de su cuenta.



En la grabación, Erika busca una silla de ruedas y luego aparece empujando a Paulo… pic.twitter.com/fg6Stc1y20 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 17, 2024

¿Quién era en anciano fallecido?

Se trata de Paulo Roberto Braga, de 68 años. Según Erika, Paulo murió dentro de la sucursal del banco. Esta teoría fue desmentida por la Policía Civil, quien afirmó que encontraron registros cadavéricos que indicaban que el anciano no murió sentado. Los livores son acumulaciones de sangre por interrupción de la circulación.

Lo que hizo la mujer fue grabado por los trabajadores del banco, quienes sospechaban que algo raro estaba ocurriendo y llamaron a la Policía.