Gobierno asumirá 50% de la planilla eléctrica en abril y aclara que no hay apagones de 5 horas

El presidente Daniel Noboa anunció la declaratoria de emergencia del sector eléctrico y con ello una serie de medidas enmarcadas en la situación energética que atraviesa el país. La primera de ellas fue pedir la renuncia de la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo.

Se iniciará una investigación por “sabojate”, ya que a criterio de Noboa, ello se ha dado en ciertas plantas eléctricas. “No vamos a permitir eso. Lo hacen de miserables a una semana de una Consulta Popular. saben que la tenían perdida”, dijo durante la entrega de becas por el Día Mundial del Emprendedor.

Otra de las medidas es que no se van a dar más apagones esta semana. “Nadie me va a cuentear en el último segundo que hay que darle cinco horas de apagones a Guayas, nosotros no vamos a darle más apagones en esta semana. Eso lo hemos tomado como decisión”, dijo.

Además, el Gobierno cubrirá el 50% de la planilla del servicio eléctrico del mes de abril, “para contrarrestar el accionar de estos miserables”. Señaló para referirse a quienes estarían encabezado el sabojate al sistema eléctrico del país.

“Un pocotón de PhD’s ahí que nos atacan y más suenan a hp que PhD’s”.