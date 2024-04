Varios sectores de Guayaquil se quedaron sin luz este 15 de abril

Al calor sofocante de la madrugada en Guayaquil se le sumó el corte de luz eléctrica este lunes 15 de abril, según reporte de usuarios en las redes sociales, que aseguraban sentirse “malumorados y trasnochados”. Y es que varios sectores de la ciudad se quedaron sin luz eléctrica desde las 3h00 AM.

Entre ellos, sectores como el Guasmo, algunas zonas del sur oeste y urbanizaciones asentadas vía a la Costa, a donde les llegó la luz pasada las 05h00 AM. En cambio, a sectores del norte como las ciudadelas La Garzota, Alborada, Sauces y Guayacanes, la energía se les fue por alrededor de las 8h00 AM y les regresó a las 10h00 AM.

“No se pudo dormir, estoy despierta desde las tres de la mañana por este calor agobiante tras de eso nos cortan la luz. Que mal”, comparte Ingrid López, habitante de Los Ceibos.

Guayaquil, Durán y otras ciudades amanecen con “desconexiones temporales” y el tráfico está caótico. #Apagones #Ecuador pic.twitter.com/c2OkMV69Kb — E Muriche (@emuriche) April 15, 2024

“Nos afecta al comercio porque la mañana es el momento del día que más vendemos y hemos estado dos horas sin poder despachar jugos y batidos”, dice Fanny Zambrano, quien tiene un quiosko de venta de jugos naturales afuera de la Empresa Eléctrica de Guayaquil.

¿A qué se deben los cortes de luz en Guayaquil?

Lo que se sabe es que el último comunicado difundido por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) el domingo 14 a las 15:18, a través de su cuenta oficial de X, señala que los cortes de luz se deben a causa de “mantenimientos emergentes”.

El mes pasado, el Ministerio de Energía aseguró que no habrán más apagones en Ecuador tras el aumento de lluvias que permitió elevar los niveles de la reservas de agua hidroeléctricas.