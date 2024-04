Jorge Glas pide que lo entreguen a México u otro país que le de asilo; Policía descarta tortura al exvicepresidente

Desde esta tarde lleva a cabo la audiencia de habeas corpus para Jorge Glas, desde la Corte Nacional de Justicia. El exvicepresidente se conectó a la diligencia vía telemática desde la cárcel La Roca en Guayaquil.

También están la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y representantes del Ministerio de Defensa, Procuraduría, Presidencia, entre otros. El tribunal está conformado por Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas.

Al inicio, la representante de la Procuraduría General del Estado, Rafaella Uzcátegui, consideró que la Corte Nacional de Justicia debería inhibirse de tramitar este proceso, debido a que el habeas corpus debe tramitarlo un tribunal de Garantías Penitenciarias y no uno de Familia Niñez y Adolescencia, como es el caso.

Ante ello, el Tribunal se retiró para deliberar si tiene competencia para instalar la diligencia, ante el pedido de anulación de Uzcátegui. Luego de unos minutos, regresaron y le consulta a Glas sobre sus juristas, a lo que respondió qye se defenderá con la ayuda de los abogados Andrés Villegas y Marcel Orellana.

La defensa de Glas dijo que es “una verdad a medias” lo que expresó la abogada de la Procuraduría. Señaló que el exvicepresidente tiene un proceso penal abierto en fase de instrucción fiscal, el cual este viernes 12 tendrá la audiencia de vinculación, en el caso Reconstrucción de Manabí.

Por tanto, la audiencia se desarrolla luego que el tribunal desestimó el argumento de la Procuraduría y determinó que sí hay la competencia para conocer la acción constitucional de habeas corpus.

Defensa de Glas piden que lo entreguen de nuevo a México

El abogado Andrés Villegas habló sobre cómo fue la detención de Glas en la Embajada de México en Quito. Aseguró que Roberto Canseco, jefe consular mexicano, fue tomado del cuello y arrojado al piso. Y que en la Unidad de Flagrancia no se conoció si a Glas le leyeron sus derechos, si le informaron por qué lo detenían o si hubo una orden de allanamiento en la sede diplomática.

“La detención es ilegal, ilegítima y arbitraria (...) el fin no justifica los medios, el fin era detener a Jorge Glas”, subrayó al agregar que la Policía se llevó celulares y una tablet de Glas.

Pidió que se ordene al Estado ecuatoriano entregar a Glas nuevamente a México o a un tercer país que se comprometa a darle también asilo.

Glas y su versión

Glas tuvo el derecho a la palabra y mencionó que uno de los policías le “dislocó un dedo”. Dijo que le tomaron fotos e hicieron videos “como si fuera un trofeo”.

“Abro la puerta, me ponen las linternas en la cara y me empujan los fusiles. Me caigo en el asiento y comienzan a gritarme. Yo estaba en pijama y solo dije que me dejen vestirme y coger mis medicinas”, señaló Glas.

“No bastó más para que me tiraran contra la pared, me golpearan la cabeza contra la pared y comenzasen a darme puntapiés y rodillazos en las caderas. Me tiraron al piso, se me tiraron encima, me pisan el cuello y me patean las costillas”, agregó.

“Ya me han metido tres veces a la cárcel, ya basta. Mejor mándenme a matar. Me han traído a La Roca, esto es banal”, concluyó Glas.

Piden que se rechace el habeas corpus

Melissa Muñoz, jueza de la Unidad de Flagrancia, argumentó que la privación de la libertad de Glas no fue arbitraria ni ilegal y pidió al tribunal que se rechace el habeas corpus.

De su lado, Mishell Mancheno, abogada de la Presidencia de la República, aseguró que “no existió ninguna afectación ni física ni psicólogica” contra Glas, y que no cabe habeas corpus.

Mientras que la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, lamentó que “de manera injusta” se la ha señalado de violentar derechos en el caso Glas, y lo mencionó como “uno de los protegidos de una administración de justicia corrupta”.

Aclaró que Ecuador no recibió ninguna notificación oficial del Gobierno de México sobre el otorgamiento de asilo político para Glas, y reiteró que él no es ningún perseguido político, sino que es procesado por corrupción desde 2017.

Descartan “tortura a Glas”

Los abogados de la Policía y las Fuerzas Armadas negaron que hayan torturado a Glas en el operativo de su captura en la Embajada de México en Quito.

“Cuando las personas que son intervenidas presentan una resistencia a la actuación policial, la Policía tiene que actuar con base en esta resistencia. Eso no quiere decir que se haya torturado”, señalaron.

Además, solicitaron que se revisen los certificados médicos del exvicepresidente

Previa

Glas fue detenido el pasado viernes por la Policía Nacional, que irrumpió en la Embajada de México donde acaba de recibir asilo por parte del Gobierno mexicano.

Luego lo trasladaron hacia la cárcel de máxima seguridad del país y actualmente se encuentra en huelga de hambre en la cárcel, según confirmó su abogada Sonia Vera.

Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el Gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.

El exvicepresidente tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

La Justicia también había dictaminado que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, de las que ya purgó cerca de cinco años entre 2017 y 2022.