“Está muy grave”: la alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre Kate Middleton que alerta a las redes

Kate Middleton La princesa de Gales ha preferido no dar detalles de su enfermedad.

Kate Middleton estaría muy grave de salud debido al cáncer que padece, según reveló Mhoni Vidente durante su intervención en el programa “Reporte H” que conduce Blanca Becerril en el Heraldo de México que se transmite en la señal de El Heraldo Media Group.

Mhoni Vidente lanza alarmante predicción sobre el estado de salud de Kate Middleton

La reconocida vidente cubana aseguró que la princesa de Gales habría sido internada en el hospital nuevamente debido al cáncer que la está invadiendo, además, también dijo que hay que cuidarse de las malas vibras y abrir las energías positivas. Por último, agregó que usar agua bendita y prender una veladora siempre será algo importante y de ayuda.

“El cáncer la está invadiendo completamente del estómago al intestino” y “Está muy grave de salud”, expresó Mhoni Vidente.

La popular tarotista cubana ya ha estremecido a la comunidad internacional con sus distintas predicciones, una de ellas fue precisamente la salud de la princesa de Gales, ya que durante el programa “Pregúntale a Mhoni” que se transmite mediante el canal de YouTube de El Heraldo de México, afirmó que padecía de cáncer.

Mhoni Vidente: “El cáncer la está invadiendo”

“Aquí la situación con Kate Middleton ya es grave…cada vez lo alargan más, la situación médica hay mucha controversia porque dicen que a lo mejor ya murió o que la están escondiendo, sería terrible…”, dijo Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente

Mhoni Vidente: “Es un cáncer ya mortal lo que trae en el estómago”

Dos días después, la princesa de Gales saldría a notificar que había sido diagnosticada con cáncer y que decidió comenzar con la quimioterapia preventiva.

“Mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, aseguró en sus redes sociales.

“Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo”, concluyó.