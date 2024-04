Macabro asesinato: hijo mató a su padre y lo que hizo con el cuerpo dejó a España en shock

Muy cerca de Oviedo, España, la comunidad siguen en estado de shock, luego de la detención de un hombre de 46 años, acusado de asesinar a su propio padre. Pero no sólo eso, ya que lo desmembró y lanzó la cabeza sobre un automóvil, a la vista de todos.

De acuerdo a lo que informa El País, el crimen lo cometió cerca de la casa familiar y luego, llevó la cabeza de su progenitor hasta una rotonda, y luego de darle patadas como si fuera una pelota, la tiró sobre un automóvil.

Arancha Lomba, vecina que regresaba en su automóvil a su casa, aseguró que el sujeto “se puso delante de mí, se empezó a reír y me tiró la cabeza al capó. Al principio, no sabía lo que pasaba hasta que me di cuenta de que era la cabeza desmembrada de un hombre de verdad”.

Otros conductores se cruzaron con el presunto parricida y aseguran que lo vieron blandiendo un hacha.

Finalmente, después de varias llamas simultáneas, la policía llegó el sector y tomó detenido al hombre. Según los testimonios, el sujeto que no tenía antecedentes policiales, “estaba como loco, iba zumbado, no paraba de reír” con la cabeza de su padre en las manos.

Según el mismo medio, el hombre habría matado a su padre de dos machetazos, uno en el tórax y otro en el brazo, antes de cortarle la cabeza.

Esto, de acuerdo a los testigos, lo habría hecho en la puerta de los vecinos, que ya llamaban a la policía pidiendo ayuda, sin saber de quién se trataba.

La víctima tenía algo más de 70 años y vivía con su hijo mayor, quien finalmente es el acusado de haberle dado muerte. Por otro lado, el hombre tenía otros dos hijos más jóvenes.

El agresor fue primeramente ingresado en el área de Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, donde pasó la noche y permanecerá por el momento.