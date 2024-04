La pregunta que le hicieron en una entrevista de trabajo y la desorientó

Las anécdotas que ocurren en las entrevistas de trabajo son varias y los usuarios han usado las redes sociales para compartir estas experiencias. En este caso, la usuaria de X @migraine__death, contó lo que le ocurrió en una entrevista para un puesto de recepcionista en un hotel.

“Me dice la entrevistadora: “Bueno, veo que has hecho un doble grado de Trabajo Social y Sociología. Mi primera pregunta es qué haces aquí”. No he podido más que responderle lo primero: “Tengo que trabajar””.

He ido a una entrevista para recepcionista de hotel y me dice la entrevistadora "Bueno, veo que has hecho un doble grado de Trabajo Social y Sociología.... Mi primera pregunta es qué haces aquí".



No he podido más que responderle lo primero:



Tengo que trabajar. — Tovarisch Migraña 🦇 migrainedeath.bsky.social (@migraine__death) April 8, 2024

La publicación se volvió viral y obtuvo miles de respuestas y más de dos millones de visualizaciones. También explicó que dejó su formación en su hoja de vida porque podría aportar a un trabajo donde debe relacionarse con el público.

“Leí hace tiempo que algunas personas adaptaban el CV al puesto al que se presentaban quitando formación porque en selección de personal, si te ven sobrecualificado deducen que tienes aspiraciones a más y vas a dejar el puesto cuando te salga algo más acorde a tu formación, pero pienso que mi formación aporta”, explicó.

En la respuestas se llenaron de creativas respuestas como:

“Muchas veces dan ganas de responder: “¿crees que si tuviese trabajo de lo mío, estaría aquí?”

“Tengo la estúpida necesidad de comer.”

“Tengo la costumbre de no querer morirme de hambre”.

“Como si hoy en día fuera sencillo encontrar de lo tuyo”.

“Me pasa mucho, estoy por recortar currículum ya”.

Dentro de las respuestas, otros usuarios también compartieron experiencias similares. “Me preguntaron algo parecido cuando vieron que era técnico informático y me metieron en el taller de empleo de albañilería. No les iba a decir que ellos me metieron ahí, porque yo quería jardinería, dije que quería explorar nuevas oportunidades”.

“Yo también ando postulando para recepcionista de hotelería, pero la diferencia es que cuando ven que egresé de Derecho (Leyes) altiro me descartan o ni siquiera me dejan finalizar la entrevista. YO SOLO QUIERO TRABAJAR”, escribió otro de os usuarios.

Tú, qué hubieses respondido.