La llaman “zombie” y “Barbie endemoniada”: mujer se sometió a 43 cirugías para parecerse a la muñeca más famosa del mundo

Cada cierto tiempo reaparece en las redes sociales y se vuelve viral, una mujer iraquí que luego de muchas cirugías plásticas, pretende parecerse a la muñeca Barbie.

Se trata de Dalia Naeem, de 29 años, quien vive en Bagdad y es presentadora de televisión. Ahora en un video, ella misma ha contado que va en 43 procedimientos para lograr parecerse a la muñeca más famosa del mundo.

Es así que ha publicado en sus redes sociales cómo luce con los últimos retoques. Y es en esos registros que confesó que sus seguidores no tienen muchas veces palabras de buena crianza para ella, sino que la llaman “Zombie” y “Barbie endemoniada”.

En el video, Dalia posa junto a su maquillador, quien le dice para subirle el ánimo: “Te ves tan hermosa, querida”.

“¿Qué es esto?, por favor Ala”, “Por favor, que Dios nos proteja”, “¿Qué te has hecho a ti misma?”, “Gracias a Dios mi hermanito está dormido, nos sorprendió el miedo, por favor Dios”; “No necesitaba tantas cirugías para parecerse a Barbie, muy mal que ya no sepa parar”, “Para destrozarle la cara tuvo que pagar mucho dinero, qué horror”, “Su apariencia no es nada similar a la de Barbie” o “Me encantaba su look de años atrás, hoy es deprimente”, son algunos de los mensajes que recibe en los videos y fotos que sube en sus redes.

El medio ‘The Sun’, informó hace un tiempo que Dalia se modificado todo el cuerpo a través de las 43 cirugías, pues se ha rellenado los labios, puesto implantes de senos y glúteos, además de aplicarse botox.