¿Dengue o gripe? Diferencia de los síntomas

Los casos de dengue se incrementaron este año. Solo las primeras dos semanas del 2024 se han registrado 1 137 casos, mientras que en el 2023, el registro de casos fue de 447. Más del doble que anteriores años, expertos en epidemiología hacen un llamado al gobierno para que tome “medidas de salud pública enérgicas”.

Mosquito portador de dengue (Captura de BBC News)

El dengue según la OMS es “enfermedad vírica que se transmite al ser humano por la picadura de mosquitos infectados, típicamente en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas.” Esta enfermedad es provocada por el mosquito hembra de Aedes Aegypti y Aedes albopictus infectados con el virus DENV. La misma puede ser mortal si no se tiene un manejo clínico adecuado o es detectado a tiempo.

La MSSP afirma la existencia de cuatro serotipo existentes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Si un individuo se infecta por uno de los serotipos, tendrá inmunidad permanente para es serotipo, y momentáneamente inmunidad cruzada para los otros serotipos.

Los síntomas de dengue con signos de alarma o la forma grave sucede cuando el individuo se contagia por uno de los serotipos y luego de un tiempo por otro serotipo diferente, como consecuencia se da un aumento de los anticuerpos para el primer serotipo y la no creación de anticuerpos para el segundo. Provocando una exagerada reacción inmunitaria para un virus que no se encuentra en el cuerpo y por otro lado aumenta la cantidad de virus del serotipo que no está siendo atacado, lo que incentiva el desarrollo de la gravedad de los síntomas.

Cuatro serotipos del Dengue (Captura de pantalla)

Síntomas de dengue

El dengue varias veces es confundido con otras enfermedades virales como la gripe pues su sintomatología es parecida: fiebre, dolores de cabeza, náuseas y vómitos. No obstante, sí existen síntomas más específicos para el dengue, aparecen entre 4 y 10 días después de la infección y duran de 2 a 7 días.

Sarpullidos

Dolor corporal, curiosamente detrás de los ojos

Dolor muscular y de las articulaciones

Inflamación de los ganglios (zona del cuello)

Fiebre elevada (40 °C/104 °F)

Las personas que se infectan por segunda vez corren más riesgo de que la enfermedad empeore, y los síntomas se agudizan una vez que no exista fiebre:

Dolor abdominal intenso

Vómitos persistentes

Respiración acelerada

Hemorragias en las encías o la nariz

Cansancio

Agitación

Vómitos o heces con sangre

Sed intensa

Piel pálida y fría

Debilidad general

Las personas que presenten estos síntomas deben ir al médico o centro de salud más cercano. Una vez dada de alta, la persona se sentirá débil un par de semanas. Se recomienda descansar adecuadamente y no desmandarse.