Quito: Listado de instituciones educativas que retornarán a la modalidad presencial este 8 de abril

El Ministerio de Educación dio a conocer el listado de las 74 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito que retornarán a la modalidad presencial a partir del lunes 8 de abril.
Este anuncio luego que el Municipio de Quito concluyó los trabajos de limpieza en la quebrada Rumipamba y que el servicio de agua potable en la parroquia Belisario Quevedo ha sido restituido.
Listado
1. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE
Recomendados
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2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL ANDALUCIA
3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL SANTA CLARA
4. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN COLOMBIA
5. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALFONSO LASO BERMEO
6. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LUCINDA TOLEDO
7. UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL
8. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES NOBOA
9. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ZAMBRANO OREJUELA
10. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL PABLO JULIAN GUTIÉRREZ
11. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEIS DE DICIEMBRE
12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO
13. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL FERNANDO PONS
14. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE VENEZUELA
15. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN BRETAÑA
16. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO
17. UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DEL HIERRO
18. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VELAZ S.J. - IRFEYAL - EXTENSIÓN 14 SAN GABRIEL
19. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL - MATRIZ
20. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL - MATRIZ
21. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR FAMILIA FELIZ
22. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL
23. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA INMACULADA
24. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA
25. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA 3 CAVANIS
26. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRISTIANO VERBO
27. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SENECA
28. ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARTICULAR SAN JOSÉ DE LA COMUNA
29. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI NUEVO ECUADOR
30. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISABEL TOBAR
31. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PRESENTACIÓN
32. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NIÑO JESÚS DE PRAGA
33. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIGI GALVANI
34. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MIS PRIMEROS AMIGOS
35. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS
36. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN
37. UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA
38. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JEZREEL
39. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR NORWAY
40. UNIDAD EDUCATIVA PCEI COMPUINFORMATICA
41. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ETIEVAN
42. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR DR LUIGI GALVANI
43. COLEGIO DE ARTES PARTICULAR JAIME MOLA
44. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL
45. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
46. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL JARDÍN DE LA FANTASÍA
47. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR REY SABIO SALOMÓN
48. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
49. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD
50. COLEGIO DE ARTES FRANZ LISZT
51. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA BORJA No. 3 CAVANIS
52. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO
53. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑAS IDEAS
54. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI COMPUINFORMATICA
55. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR ENTRE CUENTOS Y HADAS
56. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR MISS TRAVESURITAS
57. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR SMART KIDS-PEQUEÑOS INTELIGENTES
58. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MI PRIMER COLE
59. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ESTRELLITAS DEL FUTURO
60. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI
61. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SAN ANDRÉS
62. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR GUAGUA KIDS
63. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TOODLERS DAYCARE
64. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR TALLER INFANTIL ALOUETTE
65. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SUEÑOS DE PAPEL
66. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA RAYUELA
67. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR NUEVO DÍA
68. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR DULCE MUNDO
69. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR UTE HUELLAS DE TERNURA
70. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL ROSAL
71. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR VASCONCELOS
72. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR PAPEL Y TINTA
73. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PERPETUO SOCORRO KIDS
74. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR LUNA LIMÓN