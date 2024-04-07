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Quito: Listado de instituciones educativas que retornarán a la modalidad presencial este 8 de abril

Concluyeron trabajos de limpieza en la quebrada Rumipamba

Imagen referencial de las clases virtuales

Imagen referencial de las clases virtuales (Pexels)

Por Anna Longares

El Ministerio de Educación dio a conocer el listado de las 74 instituciones educativas del Distrito Metropolitano de Quito que retornarán a la modalidad presencial a partir del lunes 8 de abril.

Este anuncio luego que el Municipio de Quito concluyó los trabajos de limpieza en la quebrada Rumipamba y que el servicio de agua potable en la parroquia Belisario Quevedo ha sido restituido.

Listado

1. UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL NUEVE DE OCTUBRE

Recomendados

2. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL ANDALUCIA

3. CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INICIAL SANTA CLARA

4. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN COLOMBIA

5. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ALFONSO LASO BERMEO

6. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL LUCINDA TOLEDO

7. UNIDAD EDUCATIVA LICEO POLICIAL

8. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES NOBOA

9. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL CARLOS ZAMBRANO OREJUELA

10. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL PABLO JULIAN GUTIÉRREZ

11. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SEIS DE DICIEMBRE

12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA ESPEJO

13. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL FERNANDO PONS

14. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE VENEZUELA

15. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL GRAN BRETAÑA

16. UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JUAN MONTALVO

17. UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL DEL HIERRO

18. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VELAZ S.J. - IRFEYAL - EXTENSIÓN 14 SAN GABRIEL

19. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL - MATRIZ

20. UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JOSÉ MARÍA VÉLAZ, S.J.- IRFEYAL - MATRIZ

21. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR FAMILIA FELIZ

22. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN GABRIEL

23. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR DE LA INMACULADA

24. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAGRADOS CORAZONES DE RUMIPAMBA

25. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BORJA 3 CAVANIS

26. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CRISTIANO VERBO

27. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SENECA

28. ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARTICULAR SAN JOSÉ DE LA COMUNA

29. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI NUEVO ECUADOR

30. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ISABEL TOBAR

31. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LA PRESENTACIÓN

32. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NIÑO JESÚS DE PRAGA

33. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LUIGI GALVANI

34. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MIS PRIMEROS AMIGOS

35. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FRANCISCA DE LAS LLAGAS

36. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE CARDENAL SPELLMAN

37. UNIDAD EDUCATIVA PENSIONADO UNIVERSITARIO NELSON LEÓN VIZCARRA

38. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JEZREEL

39. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR NORWAY

40. UNIDAD EDUCATIVA PCEI COMPUINFORMATICA

41. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ETIEVAN

42. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR DR LUIGI GALVANI

43. COLEGIO DE ARTES PARTICULAR JAIME MOLA

44. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA ALIANZA INTERNACIONAL

45. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO

46. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL JARDÍN DE LA FANTASÍA

47. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR REY SABIO SALOMÓN

48. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD

49. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI CENTEBAD

50. COLEGIO DE ARTES FRANZ LISZT

51. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ACADEMIA BORJA No. 3 CAVANIS

52. UNIDAD EDUCATIVA PCEI ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO

53. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUEÑAS IDEAS

54. UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI COMPUINFORMATICA

55. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR ENTRE CUENTOS Y HADAS

56. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PARTICULAR MISS TRAVESURITAS

57. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR SMART KIDS-PEQUEÑOS INTELIGENTES

58. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MI PRIMER COLE

59. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA ESTRELLITAS DEL FUTURO

60. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MONTESSORI

61. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SAN ANDRÉS

62. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR GUAGUA KIDS

63. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL TOODLERS DAYCARE

64. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR TALLER INFANTIL ALOUETTE

65. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR SUEÑOS DE PAPEL

66. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA RAYUELA

67. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR NUEVO DÍA

68. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR DULCE MUNDO

69. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR UTE HUELLAS DE TERNURA

70. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR EL ROSAL

71. ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR VASCONCELOS

72. CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA PARTICULAR PAPEL Y TINTA

73. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PERPETUO SOCORRO KIDS

74. CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR LUNA LIMÓN

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