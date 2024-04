Ejército se pronuncia sobre soldado que intentó quitarse la vida al interior del cuartel Fuerte Patria

Un soldado de infantería de las Fuerzas Armadas intentó quitarse la vida al interior al interior del cuartel Fuerte Patria. El uniformado se encontraba en cumplimento de las disposiciones emitidas por el escalón de mando en el Centro de Privación de la Libertad de Cotopaxi, que pasó a ser controlado por los militares tras disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, desde el pasado 9 de enero de 2024. Luego de siete días del hecho el Ejército emitió un pronunciamiento.

Metro Ecuador conoció del hecho por una fuente militar, quien también cumple disposiciones en el penal de Cotopaxi. Esto sucedió alrededor de las 10h30 de la mañana de este viernes 29 de marzo de 2024, en el campamento militar cerca del coliseo, donde están instaladas la carpas, donde los soldados descansan.

“Este soldado que se disparó tuvo un problema con un reo, porque son malcriados, por lo que le puso en orden. Entonces un superior le trató de criminal, le dijo esto no se va a quedar así, yo mismo me voy a encargar de darte la baja, y de meterte preso... Le desmotivó totalmente, a tal punto de que pasó lo que pasó... Sería bueno que investiguen el caso” — Testimonio de fuente militar en reserva

Ejército señala el hecho como “accidente” y dice que se investigan las causas

De acuerdo al pronunciamiento emitido por el Ejército ecuatoriano, señalaron que el pasado viernes, el soldado de infantería Édgar Hernán Moreta Hurtado fue evacuado en helicóptero desde la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 “Patria”, en Latacunga, hasta el Hospital de Especialidades de las FF.AA. N.° 1, por presentar una herida de arma de fuego en su rostro.

Señalaron que al momento, el soldado permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado. Asimismo, que: “las causas del accidente están siendo investigadas para determinar cómo ocurrieron los hechos, por lo que cualquier versión o informe extraoficial, no contribuye al esclarecimiento de este lamentable suceso”.

Metro ecuador conoció que el hecho sucedió alrededor de las 10h30 de la mañana del viernes 29 de marzo de 2024, en la zona donde los uniformados tienen instaladas sus carpas de uso personal, mientras cumplen con sus funciones al interior de la cárcel.

Preocupación en la tropa por la salud mental de los soldados

Los militares cumplen disposiciones en el CPL de Cotopaxi desde de enero de 2024. Sin embargo, pese a que tienen su permiso de salida cada 15 o 20 días, no existe rotación:

“No es el hecho de que salimos franco y nos relajamos. Es el hecho de que estamos aquí con esta presión, con ese malestar. Personalmente yo ya estoy mal psicológicamente. Llegué a los límites de no querer ver a los ppl. No nos rotan, hay personal y no nos rotan”, expresó la fuente militar en reserva a este diario.

Frente a esto, Metro Ecuador se comunicó con la Dirección de Comunicación del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas el pasado 1 de abril de 2024 para obtener un pronunciamiento de lo sucedido en el cuartel Fuerte Patria. Sin embargo, señalaron que en cuanto exista un pronunciamiento oficial del caso, darán a conocer detalles, como también una vocería respecto a lo que está sucediendo con la salud mental de los uniformados. Luego de siete días que el soldado de infantería se intentó quitar la vida, el Ejército emitió un pronunciamiento.