Cancillería de Ecuador: “No se otorgará salvoconducto para Jorge Glas”

Esta mañana el Gobierno de México dio a conocer su decisión de otorgar asilo político al exvicepresidente, Jorge Glas. Ante esto, la Cancillería de Ecuador indicó que hacerlo no es lícito porque apoya una evasión a la justicia del Estado ecuatoriano y promueve la impunidad. Por tal motivo no otorgará salvoconducto alguno para el político que se encuentra en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023.

“El Ecuador y México son Partes en la Convención sobre Asilo Político de 1933 y en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. El Ecuador reitera que no cabe la concesión de asilo diplomático al ciudadano Jorge David Glas Espinel, en virtud de lo dispuesto en artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes”, se lee en el comunicado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en un comunicado señaló que la decisión se comunicará de forma oficial a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte.

EMBAJADA DE MEXICO EN QUITO Quito, viernes 5 de marzo del 2024 Ambiente en los exteriores de la Embajada de México, luego de la decisión de conceder asilo político al ex Presidente Jorge Glas, por parte del Gobierno de ese país. Fotos:Rolando Enríquez/API (ROLANDO ENRIQUEZ)

Ecuador no otorgará salvoconducto para Jorge Glas

El Gobierno ecuatoriano lamentó que México no haya considerado en su decisión el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

“Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones”.

También señaló que según lo establecido en los artículos III, inciso segundo, de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, el Gobierno de México tiene la obligación de entregar a Jorge Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador.