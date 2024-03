La fecha y hora que fue llamada Carolina Jaume a rendir versión tras ser mencionada por Mayra Salazar.

La reconocida presentadora y actriz de televisión, Carolina Jaume, fue llamada a rendir versión, luego de que Mayara Salazar la nombró en su testimonio anticipado por el Caso Metástasis, este jueves 28 de marzo de 2024. La hoy procesada señaló que la reconocida personaje del mundo del entretenimiento y la farándula le entregó una agenda con los contactos de los operadores de Xavier Jordán.

La agenda está en manos de la Fiscalía General del Estado, quien la tarde del sábado 30 de marzo, llamó a Carolina Jaume a rendir versión libre y voluntaria este martes 2 de abril a las 16h00, de manera telemática, por la plataforma zoom. Se conoce que en caso de que la actriz y presentadora de televisión opte por no presentarse, la Fiscalía podría disponer que se cumpla la diligencia con la fuerza pública.

Asimismo, la Fiscalía dispuso para este día que den sus versiones Xavier Novillo, alias ‘Novi’, Armando Vicente Flor, el abogado Kevin Prendes y Fabián Yilmar Camposano. Todos ellos habrían operado de manera directa con el narcotraficante Leandro Norero, de acuerdo a las investigaciones llevadas adelante por la cartera de Estado.

Sobre Jaume en el testimonio de Mayra Salazar

Al finalizar el testimonio de Mayra Salazar en el caso Metástasis, el pasado jueves 28 de marzo, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le hizo algunas preguntas para precisar lo que declaró, entre ellas quién era la amiga a la que Salazar había ayudado a salir de la cárcel y le había entregado una agenda con las operaciones de Xavier Jordán. A lo que Salazar respondió, Carolina Jaume, la sorpresa entre los conectados fue evidente. De esta manera sumó un nombre más a la lista de famosas ecuatorianas a las que mencionó como: Yuleisi Coca, Ángela Orellana y María Fernanda Pincay.

“Serví y ayudé para que no sea ingresada a ningún pabellón y se mantenga en el área administrativa y resuelva su situación jurídica, estuvo privada de su libertad un día. Al salir me agradece el favor que le había hecho y me comenta sus problemas personales, inclusive me dijo que temía por su vida y si en algún momento a ella le llegaba a pasar algo, haga pública una agenda que se le dejó entregada en ese momento”, mencionó la procesada.