¿Cuándo Carolina Jaume habría entregado la agenda a Mayra Salazar?

Carolina Jaume, reconocida actriz y presentadora de televisión, fue detenida en diciembre de 2022, donde habría pedido ayuda a Mayra Salazar para no la pusieran en alguna celda o pabellón, mientras se resolvía su situación jurídica. Sino que la mantuvieran retenida en el área administrativa. Posterior a al proceso, cuando fue en libertad habría entregada la agenda con el registro de los operadores de Jordán, a la exrelacionista pública de la Corte Provincial de Guayas.

En ese entonces, Jaume había sido detenida por una boleta de apremio. La razón fue obstaculizar el régimen de visitas al su expareja y padre de su hijo menor, Allan Zenk. En su versión anticipada, el pasado jueves 28 de marzo, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, le hizo algunas preguntas para precisar lo que declaró, entre ellas quién era la amiga a la que Salazar había ayudado a salir de la cárcel y le había entregado una agenda con las operaciones de Xavier Jordán.

Frente a lo que Mayra Salazar respondió, Carolina Jaume, la sorpresa entre los conectados fue evidente, por lo que Juez pidió que se evite expresiones durante la diligencia que se estaba llevando a cabo. De esta manera sumó un nombre más a la lista de famosas ecuatorianas a las que mencionó como: Yuleisi Coca, Ángela Orellana y María Fernanda Pincay.

Mayra Salazar mencionó a Carolina Jaume

“Serví y ayudé para que no sea ingresada a ningún pabellón y se mantenga en el área administrativa y resuelva su situación jurídica, estuvo privada de su libertad un día. Al salir me agradece el favor que le había hecho y me comenta sus problemas personales, inclusive me dijo que temía por su vida y si en algún momento a ella le llegaba a pasar algo, haga pública una agenda que se le dejó entregada en ese momento”, dijo Mayra Salazar en su testimonio anticipado.

Salazar dijo al inicio de su testimonio que el 19 de diciembre del 2022, una amiga (Carolina Jaume) fue privada de la libertad y Salazar la ayudó para que no sea llevada a ningún pabellón.