Novio llegó tarde al matrimonio y su futura esposa se vengó: no quiso darle el beso del sí acepto

De acuerdo a la cultura occidental, es la novia la que siempre se hace esperar y llega después que el novio para celebrar un matrimonio. Es sabido, pero a veces puede ocurrir que algo inesperado pase en la ceremonia ¿o no? Al menos, lo que pasó acá ahora es viral.

Vuelta por toda la región ha dado el momento en que la novia rechaza el beso de su novio dentro de la iglesia, castigándolo por su impuntualidad.

De acuerdo a los registros que circulan en TikTok, la novia llegó puntual a la cita de amor, pero el novio no.

En el momento en que el sacerdote les pregunta sí aceptan al otro por esposa y esposo, la mujer se vengó y le negó el beso. Dio vuelta la cara con una gestualidad de pocos amigos.

Y esto fue durante toda la celebración además, ya que luego en la fiesta compartiendo con la familia y amigos, la ahora esposa tampoco quiso besar al hombre ni para la foto del recuerdo.

Las redes explotaron por la impuntualidad del novio

“De seguro llegó tarde por la mamá!!!”, escribió una usuaria y de ahí en adelante las especulaciones fueron eternas. “Está enojada pero también sus ojos se ven tristes, algunas mujeres tienen ilusión del día de su boda quizá fueron muchos sentimientos y no supo cómo manejarlos”; “Mi esposo era bien impuntual al igual que su fam. Le dije que si ese día no llegaba antes que yo (o puntual) no me casaba y allí quedaba todo. Y pues llegó bastante antes que yo😁el interés tiene pies”; “Era una señal para no casarse”; “yo no soporto la impuntualidad! Sin duda, no sólo no me hubiera casado, ya no me hubiera encontrado él ahí”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas, que lo único que piden es saber si se separan.