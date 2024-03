Macabro hallazgo en Argentina: Madre encontró a su hijo fallecido al interior de un congelador

Un verdadero horror quedó al descubierto en Córdoba, Argentina. Una madre encontró a su propio hijo de 13 años dentro del freezer, fallecido. De inmediato la mujer lo llevó a un hospital, pero en el lugar constataron su muerte.

De acuerdo a Eltrecetv, la policía está indagando las circunstancias del hecho, que tiene entre las tesis que el niño intentara refrescarse debido al calor o que estuviera participando en un desafío de redes sociales.

La mamá del niño se despertó en la madrugada y vio que su hijo no estaba en el dormitorio. Comenzó a buscar en la casa y al entrar a la cocina, lo encontró sin vida dentro del congelador. “Encontramos a mi hijo con espuma en la boca”, afirmó la mujer.

Recomendados

Los médicos del hospital señalaron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

El llanto de su madre

“¿Por qué me pasa esto? Soy madre de un solo hijo de 13 años recién cumplidos. Que me pase esta desgracia no lo puedo explicar”, dijo llorando desconsolada.

“Se despidió en el camino porque cuando le dije ‘papá no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado”, sostuvo.

“No era un chico adictivo a las drogas, que amaba el fútbol y muy sano. Para mi bañado se metió adentro del freezer, le agarró la corriente y no pudo hacer más nada”, reflexionó.