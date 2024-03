Psiquiatra da sus trucos virales para curar a pacientes: “Supera a los medicamentos”

Cuando de alguna enfermedad se trata, la gente piensa enseguida en cuáles son los medicamentos para curarla o aliviarla, pero un psiquiatra es viral en TikTok por decir que hay dos trucos con los que sus pacientes pueden curarse sin fármacos y lo mejor es que son gratis.

Según The Mirror, el psiquiatra estadounidense Richard Wadsworth, radicado en Missouri, indicó que sus tips son válidos para personas con ansiedad o depresión, ya que personas con trastorno bipolar o esquizofrenia sí requieren de tratamientos más particulares.

“Probablemente perdería el 75% de mis pacientes si hicieran dos cosas”, dijo el médico por medio de su cuenta @doctorwadsworth en TikTok, aclarando que podría perder a sus pacientes no porque morirían, sino que porque la mayoría se curaría.

El primer tip del especialista es ejercicio y comer saludable. “Lo primero es moderar su salud física. Yo lo haría comiendo proteínas, carbohidratos complejos y haciendo ejercicio. El ejercicio es el más importante. Hay estudios sobre el ejercicio: 30 minutos de ejercicio cardiovascular. al día, de tres a cinco veces por semana, con una frecuencia cardíaca superior a 1:20″, expuso.

Sin embargo, acotó que hay casos de depresión en los que recurren a métodos más extremos como la terapia electroenvulsiva, TMS y la ketamina.

Destacó que el ejercicio funciona tan bien que en muchos casos, “supera a los medicamentos para la depresión. El ejercicio en grupo es mejor que hacer ejercicio solo, pero supongo que hacer ejercicio solo es mejor que no hacer nada de ejercicio, porque los humanos también necesitamos la interacción social para ser felices. y el ejercicio grupal daría cuenta de eso”.

Otro de los tips del psiquiatra Wadsworth para los pacientes con depresión o ansiedad es mantener un lenguaje positivo.

“Si cree que no tiene tiempo o dinero para la terapia cognitivo-conductual, sólo le daré un consejo, una técnica sencilla que he aplicado con pacientes… De hecho, he tenido una tasa de éxito del 100% con esta técnica. Lo que quiero decir con esto es que todos los que la han hecho se han sentido mejor. No estoy diciendo que nunca más estén tristes o deprimidos, pero notaron aumentos significativos en su ánimo”.

Expuso que al hablar positivo, estas palabras llegan al cerebro y lo hacen sentir mejor.

Según se lee en The Mirror, el doctor explicó que: “Es como tener un loro en el hombro que constantemente te dice que eres un perdedor que no merece vivir ni ser feliz. Puedes entrenar a este loro, quitándolo del piloto automático. En realidad, no es muy complicado de hacer, pero requiere constancia de tu parte. Cada vez que este loro te menosprecia, debes corregirlo y luego, todos los días. Necesitas entrenar a tu loro, entrenar la voz en tu cabeza”.