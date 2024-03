Joven se identifica como perro: tiene adiestradores, come croquetas de can y duerme en jaula

Meow, es una joven estadounidense y que a través de sus transmisiones a través de Twitch e Instagram ha mostrado que lleva una vida de perro, pero literal...se identifica como un perro y específicamente, uno de raza dálmata.

La muchacha tiene conductas de perro, como lo es ladrar y moverse en cuatro patas. Pero no sólo eso, ya que también come croquetas y dulces fabricados para canes.

Esto ha llamado tanto la atención, que fue invitada a una entrevista en el programa The Kyle & Jackie O show de Kiis FM, y dio más detalles de su vida perruna.

Además de su dieta, la joven duerme en una jaula y tiene adiestradores, que la premian con golosinas cuando hace las tareas que le encomiendan. “Tengo mantas y almohadas pastel allí, algo sobre estar en un espacio confinado, no sé si me hace sentir segura del mundo o me hace sentir que el mundo está a salvo de mí, pero seguro que se siente cómodo”, contó respecto a la hora de dormir.

Consultada sobre su estilo de vida, la joven dijo que “creo que la maravilla que viene con el juego y el simple hecho de estar encantado con la vida que te rodea es algo hermoso. Pensé que una vez que ganara mi propio dinero y pagara mi propio alquiler, entonces podría hacer lo que quisiera, ¡y quería ser un perro!”.

En cuanto a sus cuidadores, Meow aseguró que con ellos tiene una relación asexual en la que sólo se deja acariciar, jugar y alimentar como un perro. Además, indicó que no les paga para que pasen tiempo con ella.

“Mi lado perruno es un estilo de vida cotidiano. Reconocer mi primario, animal, casi me hace sentir más humana”, sentenció.