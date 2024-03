Diana Salazar solicitó abrir una investigación previa a procesos penales a Andersson Boscán por chats con Leandro Norero

La fiscal general del Estado Diana Salazar solicitó que se abra una investigación previa a procesos penales al periodista Andersson Boscán por los chats con el narcotraficante asesinado Leandro Norero encontrados en el Caso Metástasis. A raíz del asesinato de Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General del Estado permitió obtener varias evidencias.

Estas incluyen los dispositivos celulares con los que el ya fallecido (presunto líder de una organización delictiva dedicada –entre otras actividades ilícitas– al narcotráfico) habría montado su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros.

La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo público los chats que Leandro Norero tuvo con varias personas, entre ellos funcionarios judiciales, políticos, policías y periodistas. Esto en el contexto del Caso Metástasis. Entre una de las informaciones que la cartera de Estado colocó en su página web, está las conversaciones entre alias ‘El Patrón’ y Andersson Boscán.

En lo expuesto por la Fiscalía se puede ver en los chats entre ambos, apoyo en redes sociales, y la solicitud de información de empresas públicas por parte de Boscán a Norero. Además se puede observa que ambos utilizan expresiones como “hermano”, “cómo vas mi ñaño”. El periodista de la Posta le solicita a Leandro Norero información relacionada a aduanas de lujo relacionada a “Carola Rios, Eljuri, el exministro de Finanzas, Fabián Pozo, asegurando que la parte de “drogas y contrabando” no le interesa.

Luego de que su nombre apareciera en los chats publicados por la Fiscalía General del Estado, el periodista de investigación se pronunció desde el medio digital la mañana del martes 19 de diciembre. “Porque hay gente que no entiende realmente como funciona el proceso. Pero si tú estás investigando las aduanas. Solo se mueven dos cosas: narcotráfico y contrabando. Si le preguntas a una fuente de este nivel (Norero) por ese tema, la frase de ‘no me interesa narcotráfico y contrabando’ tiene una sencillas explicación: yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. Sé que para algunos será raro, pero a mí me gusta mucho que no me maten y por lo general tú no le dices a un narcotraficante, estoy investigando narcotráfico”, expresó el periodista de La Posta.