Ciudadano grabó un hecho extraño en los exteriores del cementerio general de Guayaquil.

El hecho se habría suscitado la madrugada de este martes 12 marzo de 2024, donde un ciudadano que iba conduciendo su vehículo cerca del cementerio general de Guayaquil. El mismo logro percatarse de un grupo de personas vestidas con túnicas aparentemente como si fueran religiosas, en la entrada 10 del cementerio general de Guayaquil.

En redes sociales, quienes vieron esta publicación, que se viralizó en redes sociales, internautas entre bromas aludieron a que se trataría de una filmación para la película ‘La Monja’. Por otro lado, señalaron que se trataría de un grupo de influencers. En cambios, otros usuarios creían que podía ser una secta que realizaba rituales. Otros aludieron que se trataría de monjas que rezan a las afueras del cementerio para ayudar a los difuntos a encontrar el perdón de sus pecados y la paz eterna.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que actualmente contamos con un toque de queda desde las 00:00 hasta las 05:00, por lo que no se permite transitar en las calles durante esas horas, por lo que queda la duda de qué estaban haciendo -de manera sospechosa- este grupo de personas en los exteriores del sacrosanto lugar.

Esta madrugada un conductor grabó algo muy raro cuando pasaba por la puerta #10 del cementerio general.

— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) March 12, 2024

¿Qué es un fenómeno paranormal?

Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. El término paranormal alude a supuestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folclore y en otros cuerpos de conocimiento no científicos cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica “normal”.

Es un adjetivo que se usa para calificar a aquel suceso que no puede ser explicado por la ciencia. La disciplina que se encarga de analizar estos fenómenos recibe el nombre de parapsicología.