Hallan sin vida en un hostal de Manta a médico guayaquileño que estaba reportado como desaparecido

El médico Marcelo Alcívar León quien se encontraba reportado como desaparecido en Guayaquil, desde el pasado 10 de marzo, fue hallado sin vida en un hostal de Manta, la noche del 12 de marzo. El caso es confuso.

Por su parte, el teniente policía Germán Solis informó a medios locales que el cuerpo fue identificado como el médico Marcelo Alcívar que estaba reportado como desaparecido y descartó totalmente que se trate de una muerta violenta ya que no presentaba signos de violencia.

“Encontramos el cuerpo en estado de descomposición ya que tenía uno o dos días de haber muerto”, agregó.

El cuerpo fue trasladado hasta el centro forense hasta que lleguen los familiares. Se investigan las causas del deceso.

#ATENCIÓN | Según versión de uno de los dueños del hostal en Manta, el médico desaparecido llegó solo y se presume que la causa de su muerte fue suicidio. La policía descarta muerte violenta. pic.twitter.com/EqicVUMKxG — Minuto & Medio (@MinMedio) March 13, 2024

Por otro lado, la hija de la propietaria del hostal relató que el médico llegó el domingo para pedir una habitación para hospedarse por dos días. En un principio, la administradora le indicó que no habían cuartos disponibles porque la bomba de agua estaba dañada y no había ese servicio básico. El doctor había dicho que no había problema y que se acomodaba con un ‘tachito’ de agua y luego subió hasta el tercer piso.

“Él nunca salió de la habitación”, dijo la mujer a los medios locales. Luego de dos días, la administradora del hostal subió hasta el cuarto preocupada, pero al no tener una copia de la llave del cuarto llamó a un cerrajero, quien intentó abrir la puerta pero mencionó que había un tubo en el medio que lo impedía. “Logró abrir un poco y en ese se desprendió un fuerte olor”. De inmediato llamaron a la Policía.

Marcelo Alcívar León era un reconocido médico gastroenterólogo de Guayaquil. Su amigos y familiares pidieron que se investigue bien los hechos.