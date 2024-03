Taxista en supuesto estado de ebriedad fue captado por ciudadanos en el norte de Quito.

Este domingo 10 de marzo de 2024, se viralizó un video publicado por un ciudadano que grabó a un taxista en supuesto estado de ebriedad en el norte de Quito. En las imágenes se lo podía ver apoyado sobre un árbol mientras estaba realizando sus necesidades en la vía pública, mientras su vehículo está estacionado.

De acuerdo a lo compartido por los usuarios, el taxista fue captado en la Av. 6 de diciembre e Irlanda. De acuerdo a quien filmó el video, el conductor de “bajó del carro, se le cayó una cerveza” (misma que se puede ver desparramada), y optó por ocupar -como si fuera baño público- el árbol que estaba plantado en la vereda.

“¡Que bestia!”, fue la frase con la que ciudadano culminó el clip con indignación. Metro Ecuador consultó a la Agencia Metropolitana de Control (AMT), quien señaló que conoce del video, sin embargo, señaló que la institución municipal, sanciona temas estipulados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y debe ser en flagrancia la infracción o multa.

En Quito, sector parque la Carolina, un taxista completamente borracho, se baja del carro y se le caen las cervezas, luego procede a orinar en un árbol en la vereda.

Todo esto en plena vía principal, 6 de diciembre e Irlanda

Asimismo, la Policía Nacional dio a conocer que no existe denuncia formal del caso, ni tampoco no hubo la alerta a ninguna Unidad de Policía Comunitaria, ni al ECU911, por lo que no se enviaron unidades de patrullaje.

¿Cómo se sanciona?

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 385, sobre “Conducción de vehículo en estado de embriaguez” , este delito se sanciona desde 5 a 30 días de prisión, de acuerdo al grado de licor que consumió el conductor. Además su vehículo será sancionado por 30 días y su licencia será suspendida por 60. En caso de que se trate de un conductor de transporte público, la sanción podría ser hasta 90 días y se retirara 30 puntos en la licencia.