La última publicación que hizo Paola Roldán en redes sociales: “mi mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario”

Una triste noticia enlutó a Ecuador. Paola Roldán, la mujer que logró la despenalización de la eutanasia en el país, falleció a los 42 años de edad. Ella padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad terminal. La ciudadana realizó su última publicación hace poco más de 20 horas, donde señaló que su “mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario”.

Expresó que a propósito del 8M, recibió homenajes de instituciones académicas, medios periodísticos y algunos culturales, por lo que mencionó varias cosas al respecto: “Ninguno de estos méritos me corresponde a mí sola. Además de tener un gran equipo detrás, vengo de una madre quien antes de que existiera el término feminista, ella ya lo era. En toda esta tumultuosa travesía me ha sostenido la mano con deslumbrante claridad, con una visión súper amplia del mundo espiritual y con una certeza implacable de mi bienestar, haga lo que haga. Fue tan correcto que ella reciba el premio de @UTEoficial y que le salpiquen las gotas de amor y bienestar que me llegan, porque sin su audacia, nada de esto hubiese llegado”.

También dijo que cuando quiso ser reconocida por mis méritos laborales, llegó en pequeñas gotas, y ahora que ya no le interesaba romper su burbuja de anonimato. “Le agradezco a la vida por enseñarme lecciones de humildad, y que solo fui reconocida cuando quise construir para otros, y no solo para mí misma”, dijo.

Paola Roldán

De igual manera, indicó que estos concursos de competencia y comparación son muy dañinos: “nos alejan de la colaboración”. Dijo que conoce poco de algunas de las mujeres que fueron nominadas, y de otras que no conocía nada. Finalmente expresó el deseo de dejarle un mejor mundo, para su hijo: