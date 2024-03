Mercados de Quito: productos agrícolas no se verán afectados con el incremento del IVA

“El incremento del IVA a nosotros no nos afecta, porque tenemos tarifa cero, Todo lo que es producto agrícola no tiene IVA, no incide casi en nada en los precios de estos productos como las papas. Los precios de las papas se manejan con la oferta y la demanda, mucha oferta el precio baja, poca oferta el precio sube automáticamente”, comenta Julio Constante, comerciante de papas en el Mercado Mayorista de Quito.

A partir del primer día del mes de abril, el Gobierno Nacional decretó el incremento del IVA, del 12 al 15%. Quito Informa conversó con comerciantes y autoridades que coordinan y gerencian los mercados de la capital, para conocer el grado de incidencia en los productos que se comercializan en estos centros de abasto.

El titular de la Agencia Metropolitana de Coordinación de Comercio (AMCC), Esteban Melo, hizo un análisis global de lo que puede suceder en la economía ecuatoriana con la variación de precios en todos los productos de consumo.

“En el caso de los mercados, ferias y plataformas se podría sentir un efecto menor en el incremento de precios de los productos y sería más controlado. Los 359 productos que componen la canasta básica, 151 no graban IVA, y estos productos se venden en nuestros mercados que no se ha registrado, hasta el momento, un incremento, ni especulación en productos de consumo masivo”, expresa Esteban Melo.

Para evitar especulación e incremento desmesurado de precios en los productos, se debería hacer una campaña preventiva y de concientización por parte del Gobierno Nacional. “En esta variación de precios, los más afectados serían las personas que tienen menos recursos”, dice Esteban Melo.

Elizabeth Terán es comerciante de productos de consumo masivo en el Mercado Mayorista. Anteriormente, ya se incrementó el IVA en un 2%, hubo mucha especulación porque se pensaba que quien tenía que pagar eran los comerciantes y la cosa no es así: “aquí el más perjudicado es el consumidor. Nosotros vamos a mantener el precio en los productos, pero el IVA, si se incrementara como dice la ley, el consumidor final si lo va a sentir”, explicó.

El Mercado Mayorista de Quito maneja el control de los precios a través de la Jefatura de Regulación y Control, además de la toma de precios diarios de los diferentes productos que se comercializan en el Mayorista.

El gerente de la Empresa Pública Mercado Mayorista de Quito, Rusbel Jaramillo, indica que, por lo menos una vez por semana, personal de la Comisaría y la Intendencia realiza operativos de control de precios y productos caducados.

“De esta manera resguardamos, tanto la calidad en productos, así como el precio justo para nuestros clientes. El Ecuador está dentro del Mercado Mayorista, aquí se puede encontrar productos de todas las regiones del país. El abastecimiento está garantizado con gran variedad de productos que se los comercializa al por mayor y al por menor, con calidad, precio y peso justos” dice Rusbel Jaramillo.