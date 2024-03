Claudia Garzón negó haber tenido una “amistad” con alias ‘Fito’: “es una calumnia que daña mi buen nombre”

El medio colombiano, Noticias Uno, sacó a la luz un video donde se ve a José Adolfo Macías, alias Fito, junto a Claudia Milena Garzón, en la celda del narcotraficante ecuatoriano dando una clase a Policías de Colombia. Estas imágenes corresponden a 2023 donde se ve a la excomisionada de la pacificación en las cárceles de Ecuador saludando a sus alumnos y presentando a Fito. Frente a esto la exprofesora de gendarmes, se pronunció y negó haber tenido cercanía con líder del grupo terrorista ‘Los Choneros’.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la profesional en Criminilogía dio un pronunciamiento frente a lo publicado por el medio televisivo colombiano, donde dijo que su “misión fue mitigar violencias y masacres en las cárceles de ese país, y ahora soy perseguida. Los justos seremos perseguidos”.

“Mi pronunciamiento ante la noticia llena de misoginia hacia mí. Sigo luchando ante una persecución atroz por liderar un proceso de pacificación entre líderes de estructuras criminales en el Ecuador”, señaló Garzón.

El clip empezó asegurando que desmentía lo dicho por Noticias Uno el pasado 25 de febrero de 2024, donde se refirió a los periodista Mónica Rodríguez y Enrique Tapias, quienes, según Garzón, “presentaron aseveraciones profundamente lamentables, reprochables y antijuriídicas, las cuales deben ser desmentidas y aclaradas punto por punto”.

Alias Fito

Sobre su preparación profesional

Claudia Garzón señaló que se graduó en Psicología, y se especializó en Psicología Jurídica, y maestría en Criminología y Victimilogía. Además, dijo que ha trabajado desde 2010 en la Policía de Colombia, y desde 2014 hasta 2023, como docente en formación policial en diferentes materias de Seguridad.

Respecto a su paso por Ecuador indicó que se suscitaban hechos violentos en varios Centros de Privación de la Libertad, como Guayas, Azuay y Cotopaxi. Entre el 23 de febrero y el 12 de noviembre de 2021, con un saldo de 293 reos fallecidos, fue contactada por el Gobierno, de ese entonces de Guillermo Lasso, para conformar las mesas de diálogo de pacificación penitenciaría, bajo el decreto presidencial 294.

Bajo este decretó, ella tenía la posibilidad de visitar cualquier CPL del país, donde se le permitirá el acceso a todas las áreas de infraestructura, entre visitar a los ppl, familiares de reos, agentes de seguridad penitenciaria y servidores públicos que ejercen competencia en el sistema de rehabilitación social, incluyendo servidores judiciales, con el fin de “erradicar las muertes violentas o crueldad en las cárceles”.

Archivo - Reyerta en una cárcel ecuatoriana POLICÍA DE ECUADOR - Archivo

Negó estar relacionada con alias ‘Fito’

Entre los puntos de su aclaración señaló que no tiene ninguna vinculación directa con Adolfo Macías, alias ‘Fito’. De la cual dijo no tiene ninguna amistad: “Esta aseveración carece de veracidad y es una grave difamación hacia mi persona. No tuve ningún tipo de relación fuera de lo humano, y en el marco de la pacificación penitenciaría”, expresó.

De igual manera, señaló como calumnia el titular: “La profesora y el narco”, del cual Garzón dijo que es una afrenta a su reputación profesional y personal. También sobre la afirmación de que ‘Fito’ aconsejó a Subtenientes de la Policía de Colombia.

“Es necesario aclarar que este video con Adolfo Macías se realizó como un producto y herramienta académica que usamos los psicólogos, criminólogos, los que investigamos situaciones que están en contra de la norma social. Tenemos casos, estudios de casos. (...) Adolfo Macías en este video hace parte de un estudio de caso para la comprensión de una persona con un nivel complejo criminal”, señaló.