Periodista fue atacada por un perro dálmata 5 meses después de que su madre fue atacada por un pitbull

Lo que parecería una película de terror es una realidad para la periodista guayaquileña Noemí Espinoza, tanto ella como su mamá fueron atacadas por perros en distintos lugares de Guayaquil, pero en menos de seis meses. Ambas están atravesando días difíciles por el dolor de las heridas, pero también porque han tenido que lidiar con los propietarios de los perros para exigirles apoyo.

El viernes 1 de marzo de 2024, en horas de la tarde, la periodista Noemí Espinoza, quien labora como comunicadora social para una fundación, caminaba por una calle de Puerto Azul y pasaba por una vivienda cuyo garaje en ese momento estaba abierto, de pronto, relata Espinoza, “vi venir al perro dálmata. La verdad creí que no me atacaría, pero el perro se me lanzó y me agarró el brazo. Un niño salió a coger al perro, pero obviamente la fuerza del can superó a la del niño. El perro me clavó varias veces sus colmillos en mi brazo. Y lo único que hice fue alejar mi rostro y cerrar los ojos, fueron segundos de terror”, cuenta.

Periodista atacada por un perro en Guayaquil muestra las heridas.

Asustada aún y adolorida, Espinoza nos contó su historia este viernes 8 de marzo, desde la casa de una amiga que la ha estado asistiendo estos días, pues no ha podido valerse por sí misma debido a la condición en la que se encuentra. Asegura que le preocupa cómo quedará su brazo, pero también el tema de que hay muchos perros encerrados en las casas y que ponen en peligro la vida de muchas personas. “Si en vez de mí, el dálmata hubiera atacado a un niño, el desenlace sería fatal”.

Psicológicamente también ha sido difícil, dice la periodista. Y es que su madre también fue atacada en septiembre de 2023 por un pitbull, pero en otro sector de Guayaquil. “Mi mami venía pasando por la vereda y asimismo el pitbull la vío y se le lanzó a atacarla. El caso de mi mami fue más grave, porque el perro la mordió cerca del cuello, el médico nos dijo que por poco le atraviesa una vena y pudo ser mortal el ataque. Casi seis meses después y mi madre sigue sufriendo por el dolor de las heridas”, comparte Espinoza.

La mamá de Noemí Espinoza fue atacada por un pitbull en septiembre de 2023. El perro mordió parte de su brazo y cuello.

Los propietarios de los perros: ¿cuáles son sus responsabilidades?

Comparte la periodista que la dueña del perro dálmata que la atacó a ella es una vecina del sector. Al momento que ella fue mordida por el can, se apersonó y la llevó al Omni Hospital donde esta persona trabajaría como enfermera.

“En el hospital me curaron las heridas. Y no puedo negar que la señora se ha hecho cargo de curarme las heridas, quizá se ha visto incomodada por mi insistencia pero es lo que por ley me compete”, comparte.

Sin embargo, cuenta Espinoza, hace poco le pidió a la señora dueña del dálmata que la ayudara a trasladarse, pero ya no recibió respuesta.

En el caso de su mamá, comparte, que los propietarios del pitbull que atacó a su madre, debido a que recibieron una visita de Bienestar Animal, accedieron a reconocerle algunos de los gastos médicos. Pero el perro sigue en el mismo lugar, no hubo un seguimiento del caso.

“Ahora mismo necesito trasladarme y no puedo hacer nada, porque no puedo manejar. Parecería que la dueña del perro que me atacó siente que ya hizo lo suficiente por mí. Y no es así. Pienso en que estos casos están pasando con más frecuencia en la ciudad... pero nadie hace nada. Necesitamos que la autoridad tome con más fuerza estos casos, y que los perros que atacan a las personas sean trasladados a lugares donde tengan libertad, porque por eso se vuelven agresivos porque pasan encerrados”, comparte Espinoza.

¿Qué dicen las autoridades?

Metro Ecuador intentó contactarse con Bienestar Animal del Municipio de Guayaquil, pero no ha obtenido respuesta.

Según el Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros, las razas pitbull y rotweiler están consideradas como perros que no son aptos para criarlos como mascotas bajo el Reglamento de Tenencia y Manejo Responsable de Perros.

Cuando un perro ataca a una persona causándole por las mordilas daños físicos o la muerte, el can es sometido a un proceso de análisis para verificar indicios de maltrato animal o se procede a practicarle la eutanasia, según el Reglamento antes detallado.

El abogado Esteban Zúñiga ha señalado que los propietarios de perros que no cumplen con las reglas para mantenerlos en entornos seguros y que, como consecuencia, los canes ataquen a las personas, podría ser sancionados con montos económico de USD 4.500 a USD 5.000 como lo estipula el COIP. Además, las víctimas deben ser indemnizadas.