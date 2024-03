Encontró el amor en el cielo: hombre se enamoró de azafata y la busca por TikTok

Un mexicano encontró el amor en un avión. Se enamoró de una azafata y ahora comenzó una campaña en sus redes sociales para encontrarla. Roy Gutiérrez subió un video en su cuenta de TikTok @roygutierrez91, donde pide ayuda para encontrar a la asistente de cabina que le robó el corazón.

“TikTok ayúdame a encontrarla”, dice el registro, en el que se muestra a la mujer en varios momentos, como ordenando las maletas, recorriendo el pasillo, sentada leyendo.

Y es que al parecer su pelo rubio y ojos claros lo dejaron prendado.

Roy asegura que vio a la azafata en el vuelo de Volaris 875. Quiere encontrarla y regalarle un viaje con todo pagado, en caso de estar soltera y además, de estar interesada en conocerlo.

Las redes lo ayudan

Si bien en los comentarios se ven varios nombres de posibles mujeres, sus seguidores aplaudieron el romanticismo del sujeto.

“Ojalá un día alguien se enamore de mí solo con verme y necesite encontrarme”; “Y por q no Vaz a Volaris y preguntas por ella Diles q te robo algo y rápido das con ella, ya q la tengas d frente dile, me robo mi corazón”; “AMIGO POR FIN QUE PASO PUES LA ENCONTRO O NO???? AQUI NOS TIENE EN ASCUAS DESBELADOS Y EN AYUNAS PENSANDO SI LA ENCONTRO O NO”; “No me quiero quedar con estes chisme atorado me avisan si la halla si no acá estoy yo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el video.