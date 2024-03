Al estilo de ‘La Roca’: Albañil se viraliza en TikTok por sus enormes músculos ¡sin ir al gimnasio!

En lugar de pesas, bolsas de cemento; y la carretilla pesada con arena su herramienta para mover los biceps. Freddy Bautista es un joven albañil que trabaja en la construcción de de casas residenciales en San Luis Potosí, Méxic, pero en redes sociales ya lo bautizaron como “El Albañil legendario”.

Lejos de los batidos de proteínas y las dietas de moda, este obrero lleva una alimentación a base de gaseosas y quesadillas, donas y cualquier carbohidrato que se le antoje. Su transformación ha sido elogiada por los seguidores quienes ahora recurren a su TikTok por curiosidad o pedir un consejo fitness.

Antes era definida, mi jefa me dijo que estaba muy flaco ´tienes que comer más hijo, aunque frijoles y enchiladas, y me pasé a volumen...vamos poco a poco y vamos por más”, comentó Bautista quien no en vano ha sido comparado con el personaje popular de Rambo y hasta el imponente Dwayne Johnson ‘La Roca’.

“Yo también soy albañil pero no me salen músculos”, “Bro una rutina en casa para brazo, porfa”, “Increíble”, “yo preguntándome por qué tardan tanto en la construcción . el albañil :”, “No sabía que las varillas de construcción fueran tan elástica”. Otros aprovecharon para trolear al obrero quien presume orgullosa su musculatura. “Ser inyecta cemento”.

En la mayoría de los videos comparte rutinas de ejercicios con toda herramienta que consiga en su lugar de trabajo, desde palas, carretillas, bolsa de cemento, sacos de arena. También su peculiar forma de alimentarse con su bebida favorita, la Coca Cola y pan.

El mexicano cada tanto contesta interrogantes y comparte sus consejos para quienes buscan lucir unos bíceps de superhéroe. Según dijo entrena tres días a la semana y sus comidas predilectas son doble tortilla y chiles en vinagre además de tortas de chorizo con huevo.