Abogada denuncia caso de abuso sexual a una menor de cinco años en el Colegio SEK de Guayaquil

La abogada Soledad Angus en una entrevista con Radio Pichincha dio a conocer un nuevo caso de violación relacionado con el colegio SEK de Guayaquil, que ahora está en el ojo de la polémica tras a denuncia de violación grupal a dos jóvenes en un viaje de fin de curso a Punta Cana del cual la institución no habría estado al tanto, de acuerdo a un comunicado.

[ Caso de violación en colegio SEK: abogado reveló cómo procedió uno de los victimarios ]

“No puede ser posible que en el mes de la mujer sigamos teniendo casos de abuso sexual y niñas asesinadas por sus propios padres. El Ministerio de Educación tiene que levantar las alertas muy fuertemente respecto de estos casos de violencia sexual relacionados a la institución educativa (Colegio SEK-Guayaquil). Yo personalmente patrocino otro caso más de abuso sexual relacionado a este mismo colegio, donde una niña de 5 años fue abusada sexualmente ”, indicó la abogada.

🗣️"No puede ser posible que en el mes de la mujer sigamos teniendo casos de abuso sexual y niñas asesinadas por sus propios padres.



El Ministerio de @Educacion_Ec tiene que levantar las alertas muy fuertemente respecto de estos casos de violencia sexual relacionados a la… pic.twitter.com/EnqKA9v4VN — Radio Pichincha (@radio_pichincha) March 7, 2024

La abogado no dio más detalles sobre el caso, manifestó que por la edad de la víctima y las limitaciones propias de su lenguaje no se ha podido identificar plenamente a los involucrados, “pero el ecosistema del silencio y encubrimiento institucional dificulta poder conocer toda la verdad de los hechos”, indicó.

Hizo un llamado a las autoridades para levantar las alertas pertinentes ante estos hechos.

Sobre el caso de la menor manifestó que el colegio señaló por escrito que aplicó los protocolos. “Que significa aplicar los protocolos, si la niña no pudo seguir estudiando desde diciembre de 2023, si jamás le hicieron una intervención psicológica a la menor ni a los padres, no les explicaron lo que era una hoja de ruta. Los colegios piensas que seguir los “protocolos” es llenar una ficha, mandar una carta y no hacerse cargo de las necesidades educativas, emocionales, psicológicas de las víctimas y de sus familias”.

¿Qué se sabe de los presuntos implicados del abuso sexual del colegio SEK de Guayaquil?

Fernando Rosero González, abogado de la víctima, denunció como “fuga” la salida de Ecuador de dos de los tres implicados en el caso de una presunta violación a una adolescente ocurrida en noviembre pasado en Punta Cana (República Dominicana), y pidió a la Fiscalía celeridad para que los acusados no queden en la impunidad.

El letrado afirmó que dos de los tres involucrados salieron del país después de que la Fiscalía les solicitó permiso para someterse a una prueba de ADN, pues en Ecuador no es posible hacerla en estos casos sin el consentimiento de la persona.

Rosero González explicó en una rueda de prensa que el otro involucrado en el caso permanece en el país y se ha ofrecido a ser testigo protegido para ofrecer su versión de los hechos y colaborar con las investigaciones.

Violación grupal con estudiantes del colegio SEK

De acuerdo al abogado, la violación se produjo presuntamente el 25 de noviembre de 2023 en el hotel resort Riu Bambú de Punta Cana, a donde los jóvenes, estudiantes del tercer grado de bachillerato, habían viajado desde Guayaquil con algunos padres para celebrar su graduación.

El letrado relató que, cuando la joven ya estaba en su habitación, el presunto autor de la violación la llamó para que bajara al restaurante del hotel a tomar una bebida, a lo que ella accedió, y al llegar se encontró con la sorpresa de que su amigo estaba con otros dos compañeros más.

Detalló además que la adolescente fue presuntamente presionada por los tres para ingerir una bebida alcohólica que supuestamente estaría contaminada con alguna sustancia somnífera e inhibidora de la voluntad, y una vez que esta habría hecho efecto la condujeron entre los tres a la habitación del presunto violador.

Mientras sucedía la violación, los otros dos compañeros aparentemente resguardaban el ingreso a la habitación.

Según Rosero González, la ausencia de la adolescente llamó la atención de sus compañeras, que la encontraron en el cuarto del presunto agresor desvestida, de donde la sacaron para llevarla a la habitación de la madre de la víctima, que también estaba presente en el viaje.El abogado aseguró que todos estos hechos quedaron registrados en las cámaras de vigilancia del hotel y que el informe del médico legista que hizo el examen ginecológico de la víctima confirmó tanto la agresión sexual como varios golpes sufridos en distintas partes del cuerpo.