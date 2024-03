“De alguna forma me las voy a arreglar”: Reportero argentino que estalló en vivo contra su situación laboral fue despedido

Durante este martes comenzó a circular un video de un reportero del medio argentino Crónica, que entrevistaba a peatones sobre la crisis económica en la que está el país, pero perdió la paciencia con un comentario desde el estudio.

El periodista Tomi Munaretto mostraba a una mujer que cantaba en una estación y desde el programa le dicen que colaborara y le diera propina.

“Vos también aportá algo”, le dice el conductor y el reportero explotó: “Mándame la plata, porque 1.715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar. No me alcanza”.

“La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago? Explícame. Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Dime cómo hago para aportar, si no me alcanza, cómo hago”, dijo enojado.

Mientras en el set el conductor sólo le pedía silencio: “pará, pará”.

“¿Cuánto cobras vos? Porque a mí no me alcanza”, le lanzó el periodista desde la calle.

Lo despidieron

Mediante un video subido a sus redes, Tomi informó que fue despedido. “Gente, pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal”, comenzó a decir.

“Me dijo también la abogada Patricia Dubor que ella se va a encargar personalmente que no me contraten en ningún otro medio de comunicación, la vida sigue, de alguna forma me las voy a arreglar, pero adentro de este lugar (Crónica) hay 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular, en la que estaba yo”, afirmó.