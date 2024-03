Porque niña no recordó hora del abuso: indignación en México tras liberación de hombre acusado de violar a su sobrina de 4 años

En México no pueden más de la indignación. Y es que el acusado de violar a una niña de cuatro años quedó absuelto porque el juez consideró que no había pruebas suficientes en su contra, debido a que la pequeña no recordaba la hora ni el lugar del abuso.

Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, justificó su decisión en la insuficiencia de pruebas para acreditar el delito de abuso sexual hacia la niña, por parte de su tío.

“¿Dónde está la corroboración de esa información (lugar y hora de la agresión)? Ante la insuficiencia aprobatoria desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es otorgar fallo absolutorio al señor Alejandro”, dijo el juez.

La madre de la niña, por supuesto muy molesta con el dictamen, cuestionó al juez y le preguntó por qué no le creyó a su hija, a pesar de haber escuchado su testimonio durante la investigación.

“Su señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto?, dijo Victoria Figueiras, madre de la niña, al magistrado- o sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad. ¿Cómo la va a saber ella?”.

No obstante, el juez aceptó que hubo tocamientos contra la menor por parte del agresor, debido a videos probatorios, como también por los peritajes que realizaron a la menor, indicaron daño emocional en la víctima.

Las autoridades agregaron que el presunto agresor de la niña comprobó con boletas que durante el día en que la niña fue agredida, estuvo en establecimientos comerciales hasta llegar a su domicilio por la noche.