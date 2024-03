La historia de mujer que era aspirante a luchadora profesional y se convirtió en asesina serial

Una aspirante a luchadora se convirtió en la primera asesina en serie conocida en México que mató a abuelas desprevenidas en sus propios hogares. Bajo la apariencia de una trabajadora social, Juana Barraza los engañaba para que la dejaran entrar antes de golpearlos hasta convertirlos en pulpa con movimientos de lucha libre y estrangularlos hasta la muerte para poder saquear sus propiedades.

Los horrorosos asesinatos nacieron del odio hacia su madre alcohólica, quien la vendió a un hombre mayor cuando solo tenía 12 años por el precio de tres cervezas.

Incluso cuando una serie de testigos informaron haber visto una figura musculosa con un vestido, los policías no pensaron que pudiera haber una asesina en serie en libertad: asumieron que debía ser un travesti y arrestaron a prostitutas travestis locales.

Pero los asesinatos de 1998 continuaron, y la policía estaba cada vez más desesperada por atrapar al temible asesino de abuelas mientras los residentes de la Ciudad de México vivían aterrorizados.

Mataviejitas: en sus asesinatos vestía de rojo y las muertes eran provocadas por golpes, heridas de armas punzo cortantes o estrangulación y después les robaba en sus casas, en algunos casos se encontró evidencia de abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

La racha asesina de Barraza llegó a su fin en 2006 cuando fue sorprendida huyendo de la casa de una abuela que había sido estrangulada con un estetoscopio.

Entre los objetos recuperados de Barraza se encontraba un llavero con su propio nombre de lucha libre La Dama de Silencio.

Ella le dijo a la policía que el nombre fue inspirado “porque soy callada y reservada para mí misma”.

En realidad, nunca había competido en el ring, pero estaba tan obsesionada con la lucha libre, la forma de lucha libre enmascarada de México, que fabricó su propia máscara, disfraz y cinturón de campeonato.

Usó movimientos de lucha libre para golpear a sus víctimas hasta convertirlas en pulpa sangrienta y se cree que mató a 49 personas durante una ola de ocho años. Su “movimiento final” sería estrangularla con las manos desnudas, un estetoscopio, un par de medias, cordones de cortinas o cables telefónicos.

En 2008, fue declarada culpable de 16 cargos de asesinato y robo con allanamiento de morada agravado y sentenciada a 759 años de prisión. Pero debido a las leyes mexicanas, probablemente cumplirá sólo el mandato máximo de 60 años.

En el juicio, explicó su motivo, diciendo: “Me enojé. Maté a ancianas porque mi madre me maltrataba, me mordía, me maldecía y me vendió a un anciano”.

El caso de Barraza aparece en el documental de Netflix , La Dama del Silencio: Los asesinatos de Mataviejitas.