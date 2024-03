¿Cuánto dura el TPS en Estados Unidos y quiénes pueden aplicar? Daniel Noboa ya hizo el pedido para migrantes ecuatorianos

El presidente Daniel Noboa solicitó el beneficio de Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) para migrantes ecuatorianos no regularizados en esa nación. Lo hizo durante un encuentro con compatriotas en su visita a New Jersey.

Desde hace rato, Ecuador busca que se otorgue el EPT a ecuatorianos ellos solo “quieren que les den la oportunidad de trabajar”, dijo Noboa, al resaltar los logros en sus primeros 100 días de gobierno.

La comunidad ecuatoriana de New Jersey mantuvo un encuentro con el Jefe de Estado,@DanielNoboaOk. Aquí resaltó que se está trabajando por mejorar la calidad de vida de quienes viven en el Ecuador y fuera del país, por lo que uno de los primeros pedidos a Estados Unidos fue el… pic.twitter.com/UI8Ppd9IAY — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) March 2, 2024

“Los ecuatorianos son pacíficos, trabajadores; vienen a contribuir a una nación que fue formada por migrantes”, expresó el Presidente durante su alocución.

Según datos de la Cancillería ecuatoriana, hay 2,4 millones de ecuatorianos en el exterior y cada día salen por las fronteras terrestres y aéreas.

¿Qué es el TPS?

El Estatus de Protección Temporal o TPS es un beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país. Al momento, en América tienen el TPS Venezuela, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Al TPS pueden aplicar únicamente los solicitantes que al momento viven en los EE.UU.

Importante aclarar que el TPS no concede la ciudadanía estadounidense, nacionalidad ni ningún estatus permanente en EE.UU. No es un paso para la regularización. ES únicamente un beneficio migratorio temporal.

Hasta que el Gobierno de los EE.UU. conceda el TPS a Ecuador, no se debe entregar documentos de identificación o relativos a tu situación migratoria, ni tampoco firmar nada, según se detalla en un documento colgado en la página web de la Cancillería de Ecuador.

Cuánto dura el TPS y quiénes pueden aplicar

El TPS es una concesión temporal y discrecional del Ejecutivo de los EE.UU. que se concede a nacionales del país designado por periodos de 6 a 18 meses, renovables.

Los criterios a cumplir para que un ecuatoriano/a pueda solicitar el TPS son:

Tener la nacionalidad ecuatoriana.



Estar físicamente de manera continua en los Estados Unidos, a partir de la fecha de la designada por el Gobierno de los EE.UU.



Tener los documentos de identidad válidos.



Presentar la solicitud durante el periodo inicial de inscripción o reinscripción.

Quienes NO pueden aplicar son personas que tengan condenas penales o sean perseguidos por la ley de los Estados Unidos, ciudadanos que se relacionen con actividades terroristas, quienes no cumplan con el requisito de presencia física continua en los Estados Unidos, los que no cumplan con los requisitos de registro.

Beneficios del TPS