“Me vale lo que me diga”: La sanción que recibió un usuario maleducado en el Metro de Quito

El Metro de Quito ha establecido varias normas y sanciones para los usuarios que las incumplan con las normas del buen uso del medio de transporte. Justamente en la estación de la Universidad Central, un usuario no quiso acatar una indicación y fue grosero con el personal del Metro de Quito.

El usuario, antes de subirse al tren, le habría dicho: “A mí no me importa, me valen sus reglas, me vale v... lo que usted diga”.

Actitudes de irrespeto que nos son permitidas por lo que se coordinaron acciones para atrapar al infractor; dos estaciones más adelante lo encontraron y le hicieron bajar del medio de transporte para sancionarlo.

Su actuar es una infracción muy grave, según el reglamento del Metro de Quito. “Inobservar las indicaciones del personal de la operadora, las cuales tengan como finalidad precautelar la seguridad de los usuarios/visitantes del subsistema”, que tiene un sanción de 460 dólares.

Se activó el proceso correspondiente y se inició el proceso sancionatorio con la AMC.

Metro de Quito realizó el lanzamiento del proyecto ‘Metro Transforma’, una iniciativa conjunta entre la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y la Agencia Metropolitana de Control para convertir a personas infractoras en promotoras y defensoras de la ciudad.

A través del trabajo comunitario en las estaciones y sus alrededores, aquellos ciudadanos con procesos sancionatorios, ya sea dentro o fuera del Metro, participarán en actividades destinadas a la recuperación del espacio público en el área de influencia de este subsistema de transporte y apoyar con la difusión de la Cultura Metro.