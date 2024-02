El cuerpo de Hernán Mendoza fue localizado este martes 27 de febrero de 2024 en las orillas del río Guayllabamba. El joven de 30 años, que estaba reportado como desaparecido, había sido visto por última vez el pasado 26 de enero en el norte de Quito.

Ayer su cuerpo llegó hasta Medicina Legal, donde sus familiares fueron a realizar los trámites legales para poder retirarlo. La tarde de este miércoles 28 de febrero, solo sus abogados hablaron con los medios de comunicación.

Gabriela Mendoza señaló que solo iba a hablar su defensa. El abogado Óscar Gonzáles señaló que luego de que la Fiscalía reportara el hallazgo de osamentas en Madariacu, donde luego de que se realizara la identificación dactiloscópica, se pudo establecer que se trató de Hernán Mendoza. Agregó que los detalles mantendrán en reserva y que se los hará público más adelante.

Familiares darán el último adiós a Hernán Mendoza en su tierra natal: “esto no se va a quedar impune” Imagen: Metro Ecuador

Hernán Mendoza tendrá su último adiós en su tierra natal

La noche de este miércoles, Gabriela Mendoza, hermana de Hernán, se pronunció por medio de redes sociales. Agradeció a toda la ciudadanía por ayudar en la difusión y señaló que no el caso no quedará en la impunidad.

“Hago este video con mucho dolor. Después de 32 días de la desaparición de mi hermano, hemos dado con su paradero. Lastimosamente, encontramos el cuerpo de mi hermano. Quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron difundiendo la foto de mi hermano, por sus mensajes, por sus llamadas. No hay consuelo para lo que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, seguiremos de pie para exigir justicia y para que estos asesinos, delincuentes paguen por lo que hicieron con mi hermanos” — Gabriela Mendoza

Además, dio a conocer que su hermano será velado en el sur de Quito de 10h00 a 11h00, este jueves 29 de febrero. Posteriormente, sus restos serán trasladados a Caluma, provincia de Bolívar, donde le darán el último adiós y será enterrado.

“Quiero que sepan que esto no se va a quedar impune. Hoy fue mi hermano no queremos más familias destrozadas, más víctimas, no queremos más desaparecidos, no queremos más dolor en los corazones de los ecuatorianos”, finalizó.