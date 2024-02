Plantón pacífico por Vale Baquero, quien murió en accidente ocasionado por un conductor en estado de embriaguez

Los familiares y amigos de Vale Baquero están vigilantes y piden justicia por el caso de la joven de 30 años que murió en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor en estado de embriaguez. Se realizará un plantón pacífico este martes 27 de febrero a las 15:00 frente a edificio de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ubicado en la calle Juan Severino, entre las Avenidas Diego de Almagro y 6 de diciembre, norte de Quito.

Esta convocatoria se realiza para pedir justicia por Valeria, una esposa, hija, hermana y amiga que con su inesperada partida deja en vacío en toda una familia, quienes ahora solo claman justicia y estarán vigilantes en la audiencia de apelación a la prisión preventiva del principal implicado. El hombre fue detenido en la escena de los hechos y manejaba el auto que chocó al vehículo donde iba Valeria, quien estaba camino al aeropuerto Mariscal Sucre para volver a Estados Unidos con su familia, había venido a Quito para realizarse un tratamiento de fertilidad.

De acuerdo al comunicado de la familia, confían que la justicia tome la decisión conforme al derecho.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Valeria Baquero murió en un trágico accidente la noche del 19 de enero de 2024 a la altura de la salida de Calderón, norte de Quito. Un hombre en estado de embriaguez le arrebató la vida tras chocar su auto contra el vehículo en que Vale se traslada para volver con su familia.

Se conoce que la persona que ocasionó este accidente estaba en estado de embriaguez. “El alcohotector marcó 1.77 gramos sobre litro de sangre, lo cual es excesivamente alto”, expresó Israel Tello, abogado de la familia de Valeria, en una entrevista con Metro Ecuador.

De acuerdo al abogado, el hombre está en prisión preventiva, se acogió al derecho al silencio y tampoco permitió realizar las pruebas de ADN para comparar con las máculas de sangre que se encontraron en el auto.

¡Justicia para Valeria Baquero! Murió en accidente de tránsito causado por hombre en estado de embriaguez

“El abogado que ahora tiene el acusado maneja la teoría que su defendido no estaba manejando. Si no mantenemos una vigilia y llega a darse una sentencia absolutoria para el conductor, acabaría en que todos los conductores en estado de embriaguez digan que no estuvieron conduciendo para salir absueltos”, dijo el Dr. Tello.

De acuerdo al Dr. Tello, el conductor del auto tipo sedan que ocasionó el accidente subía de Guayallabamba y el vehículo donde iba Valeria estaba en sentido sur - norte.

“Salta el parterre, se llegó a la tesis que se habría quedado dormido, gira el volante y vuela, arranca el árbol, salta aproximadamente 60 centímetros y arranca el techo del carro, arrastrándolo para que salte el parterre del otro lado. No se han encontrado huellas de frenado”.

Por su parte la persona que manejaba el auto donde iba Valeria está recuperándose, perdió la visión del lado izquierdo y está en sillas de ruedas. Mientras que el sujeto que ocasionó el accidente, salió ileso.

La familia de la joven pide justicia, crearon un grupo en redes sociales con el #JusticiaParaValeB para seguir vigilantes el proceso, ya que se conoció que el sujeto tendría familiares en la Policía Nacional y la AMT. De acuerdo a la defensa, el día del accidente se identificó como miembro de la Policía.