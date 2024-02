La cabeza como la de un humano, la increíble especie de anaconda que descubrieron en el Amazonas en compañía de Will Smith

Una noticia no apta para los que padecen ofidiofobia. Expertos han encontrado en el Amazonas lo que podría ser la serpiente más grande del mundo, la misma pertenecería a la especie anaconda y sus dimensiones son abismales.

Los científicos descubrieron en la selva amazónica una especie de anaconda gigante no documentada hasta ahora. Según primeros estudios, el animal podría alcanzar un tamaño cercano a los 8 metros y pesar hasta 250 kilogramos.

Descubren nueva especie de anaconda en el Amazonas. Captura de pantalla.

El animal fue encontrada durante el rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic con Will Smith, quien de acuerdo con sitio IFLScience, no tuvo ningún problema en meterse en el agua y ayudar a capturar anacondas. También contó con la participación del biólogo y presentador neerlandés Freek Vonk.

Las anacondas verdes son las serpientes más pesadas del mundo, según el Museo de Historia Natural del Reino Unido, que señaló que la más pesada jamás registrada pesaba 227 kilogramos (500 libras). Medía 8,43 metros de largo (27,7 pies) y 1,11 metros (3,6 pies) de ancho.

Descubren un anaconda gigante en el Amazonas Imagen referencial (Mark Newman/Getty Images)

Una diferencia significativa

Los expertos descubrieron que las especies de anaconda verde del norte hay diferencias de su similar del sur, existe una distinción genéticamente en un 5,5%

“Es bastante significativo: para ponerlo en perspectiva, los humanos se diferencian de los chimpancés sólo en un 2%”, dijo Fry. Los hallazgos se describen en la revista MDPI Diversity.

🇧🇷 | LO ÚLTIMO: ¡Descubren una nueva especie de anaconda gigante en el Amazonas! La Anaconda Verde del Norte mide 8 metros de largo, pesa 200 kilogramos y tiene una cabeza del tamaño de la de un humano. pic.twitter.com/ofULb3ZlSB — UHN PLUS (@UHN_Plus) February 22, 2024

Un hallazgo fundamental

El hecho, más allá del tamaño de estos animales, es una buena señal del control que se mantiene en el ecosistema del sector. Una población sana de anacondas significa un lugar baudnante de recursos como alimentos y agua limpia.