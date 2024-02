Abuela confundió un químico con leche para hacer buñuelos y murió con su familia

Una historia ha conmocionado a Bolivia. Una familia murió tras comer buñuelos. “Hoy tuvimos el desenlace fatal de la niña de nueve años. (La causa es) aparentemente un paro cardiaco. Toda la familia que ingresó al hospital fueron personas que ingirieron esos buñuelos que habrían referido que hizo la abuelita”, dijo un vocero a medios locales.

Se conoció que una abuelita de 81 años, que también presentó los síntomas, pasó internada varios días en el hospital y el 21 de febrero se confirmó su muerte.

De acuerdo a un reporte de toxicología, los síntomas fueron fiebre y taquipnea que derivó en un paro cardiorrespiratorio. Tras las investigaciones determinaron que un químico envenenó a las víctimas.

¿Cómo fue posible?

La adulta mayor habría confundido un frasco de un químico con leche y así preparó los buñuelos. No se ha revelado con exactitud cuál fue el químico que ingirieron las personas y causó su muerte.

La especialista hizo un llamado para no colocar químicos en envases de alimentos. “Queremos mencionar la importancia de la prevención. Evitar el transvasado de productos, no ponerlos en una y otra botella, es importante que esté rotulado. No tener productos de uso agrícola en el hogar”, recomendó la especialista.