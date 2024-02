Ecuador emite difusión roja de Interpol para el ecuatoriano Kevin Gaibor, acusado de asesinar a un adolescente en Quito

La Policía ecuatoriana informó que intensifica la búsqueda de un sujeto que, presuntamente habría asesinado a un menor con 16 puñaladas a finales de 2023, y que es buscado a nivel internacional con una alerta roja de captura emitida por la Interpol.

En su cuenta de la red social X, la Policía aseveró que “intensifica la búsqueda y localización de Kevin Gaibor, presunto autor del asesinato del menor Marcelo S., hecho suscitado el pasado 19 de mayo de 2023, en Quito”, y recordó que el ciudadano tiene notificación roja de Interpol en 195 países y orden de prisión.

URGENTE ||@PoliciaEcuador intensifica la búsqueda y localización de Kevin Gaibor, presunto autor del asesinato del menor Marcelo S., hecho suscitado el pasado 19 de mayo de 2023, en #UIO.



Quien cuenta con NOTIFICACIÓN ROJA de @INTERPOL_HQ en 195 países y orden de prisión.



No… pic.twitter.com/UfVzC7gW43 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 17, 2024

“No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, subrayó la institución, que acompañó su mensaje con una fotografía de Gaibor.

El mensaje fue publicado un día después de que el abogado ecuatoriano Felipe Rodríguez sumase apoyo ciudadano tras una publicación en su cuenta X en la que pedía la captura de Gaibor.

Al iniciar el relato del crimen, el letrado advirtió que se preparen para “sentir escalofríos e indignación”, y publicó una fotografía de Marcelo Salazar, “un muchacho cariñoso, un estudiante lleno de sueños, un niño amado profundamente por su hermana y madre, dos mujeres ejemplares, trabajadoras, luchadoras”.

Advirtió que el 19 de mayo de 2023 todo cambió, “de forma salvaje, devastadora, aterradora”.

“Kevin Alexander Gaibor Buenaño (recuerden este nombre), su cuñado, al enterarse que su novia, ante sus maltratos constantes, le iba a dejar, le advirtió: ‘si me dejas, te golpearé donde más te duele’”, publicó.

Y así lo hizo, relató el abogado al indicar que mientras su exnovia y su exsuegra trabajaban, presuntamente Gaibor entró a la casa de ellas.

¿La justicia es exclusiva para los ricos y para los influyentes?



¿En este país se garantiza justicia a los pobres, a quienes no tienen contactos?



Necesito que lean este hilo, necesito que lo griten conmigo. Necesito que @Palencia3Monica y @CmdtPoliciaEc nos escuchen.



¿Listos… pic.twitter.com/yasY6EjIEN — Felipe Rodríguez Moreno (@FRM87) February 15, 2024

“Encontró a Marcelo recibiendo clases virtuales de la escuela, le dio 16 puñaladas en el cuello y el tórax, lo asfixió con un collar de perro y lo dejó desangrado y muerto en el piso”, contó en la red social en la que también publicó una fotografía del acusado.

Evidencias en la escena del crimen

Añadió que “este cobarde e inexperto criminal, tras matar a un niño indefenso, se sacó la ropa ensangrentada y dejó todas las evidencias en la escena del crimen”.

“Cuando su hermana llegó, encontró a su niño, a su hermanito adorado, muerto y desfigurado en un charco de sangre. Cuando llegó la Policía encontraron un caso de flagrancia de manual. Sólo tenían que ir tras el asesino. Era un caso fácil, fácil en extremo”, enfatizó Rodríguez.

Pero no ocurrió nada “pese a que contaban con todas las evidencias (hasta con vídeos). ¿Saben por qué? Porque Marcelo es una víctima pobre, porque su familia no tenía voz, porque su muerte era una simple estadística”, escribió.

“Nadie, absolutamente nadie, fue tras el asesino. A nadie, a absolutamente nadie, le importó ayudar a esas dos mujeres desechas en lágrimas, en ‘shock’ (conmoción), a las que les arrancaron un pedazo de su vida”, indicó Rodríguez, quien ha recibido decenas de respuestas a su publicación, la mayoría cargada de indignación.

Intimidación

Según el letrado, durante meses “el asesino, impune, se paraba fuera del trabajo de su exsuegra y exnovia para reírse de ellas. Las intimidaba tanto que tuvieron que irse a vivir a un hostal hasta que se quedaron sin un solo centavo”.

El 19 de mayo de 2023 todo cambió. Cambio de forma salvaje, devastadora, aterradora.



Kevin Alexander Gaibor Buenaño (recuerden este nombre) su cuñado, al enterarse que su novia, ante sus maltratos constantes, le iba a dejar, le advirtió: "si me dejas, te golpearé donde más te… pic.twitter.com/p0cbHCftFe — Felipe Rodríguez Moreno (@FRM87) February 15, 2024

También les escribía por Facebook, “confesando sin resquemor su delito. Muy impune el muy miserable”, agregó antes de comentar que tras conocer la historia contactó con otros abogados y asumieron el caso de forma gratuita.

El grupo de abogados logró que se procese a Gaibor y que le dicten prisión preventiva.

Rodríguez destacó que Alejandro Alemán y Jorge Arévalo, los fiscales que asumieron el caso, hicieron “un trabajo maravilloso, de forma técnica pero, sobre todo, de forma humana”. Pero Gaibor sigue prófugo y con difusión roja de Interpol.

El viernes, el abogado denunció que la Policía presuntamente no lo estaba buscando y recordó que el asesinato no se puede juzgar en ausencia, por lo que pidió a la Policía que capture a Gaibor: “Tienen la orden de prisión en el sistema. No les hace falta más”.

Con información de EFE